- Az MNB veszteségként már el is könyvelte azt a 200 millió eurós uniós bírságot, amelyet az Orbán-kormány nem akart kifizetni

euró;MNB;büntetés;menekültügy;Európai Unió Bírósága;bírósági ítélet;200 millió;

2024-09-20 14:27:00 CEST

Az Orbán-kormány nem hajlandó kifizetni azt a 200 millió euró büntetést, amit az luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága (EUB) szabott ki Magyarországra, amiért nem hajtja végre az egyik 2020-as ítéletét, és nem nyújt védelmet a menedéket kérőknek. Sőt, a kérelmezőket, az úgynevezett tranzitzónákban, jogellenes őrizet alatt tartották és más jogsértéseket is elkövettek velük szemben a magyar hatóságok. A fizetési határidő lejárt, majd az Európai Bizottság a napokban újabb fizetési felszólítást küldött az Orbán-kormánynak. Három hónap lett volt volna arra, hogy Magyarország elmagyarázza az Európai Bizottságnak miként kíván eleget tenni az ítéletnek, ám ez nem történt meg.

Az Orbán-kormány ugyanis egyszerűen nem akar fizetni – az Európai Bizottság ezért levonja az összeget a Magyarországnak járó EU-s támogatásból – ezzel szemben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már júniusban – az ítélet kihirdetésekor – elszámolta a 200 millió eurós bírságot a fizetési mérlegben. Egészen pontosan a Magyarországnak járó uniós támogatásokból egyszerűen előre kihúzta az összeget, így az uniós elszámolások mérlegben hiány keletkezett.

A döntésnek első pillantásra csupán statisztikai jelentősége van – mert az MNB az uniós és hazai (jog)szabályok szerint járt el –, a helyzet azonban nem ennyire egyszerű. Az nehezen vonható kétségbe, hogy a magyar kormánynak egyszer fizetni kell, ugyanis a EUB ítélete jogerős. Az MNB lapunknak küldött válaszában a fejleményekkel kapcsolatban azt írta, hogy a „ fizetésimérleg-statisztika a nemzeti számlákkal, pénzügyi számlákkal egyezően eredményszemléletben számolja el a gazdasági eseményeket. A jelen esetben a gazdasági esemény a bírósági döntés, amely fizetési kötelezettséget keletkeztetett. Ezért júniusra mindegyik statisztikában elszámolták az egyszeri büntetést és a június végéig összegyűlt büntetőkamat összegét is. Ezek a kifizetésig az államháztartás külfölddel szemben fennálló tartozását jelentik a statisztikáinkban.”

Ténylegesen tehát nem történt pénzmozgás, ám a döntés pénzügyi hatásait máris elszámolták a fizetési mérlegben. Ebből az következik, hogy az Orbán-kormánynak – pontosabban a magyar adófizetőknek – ezt a büntetést egyszer valóban ki kell fizetni.

Az EUB azonban nem csak egyszeri 200 millió eurós azaz mintegy 80 milliárd forintos bírságot szabott ki Magyarországra a jogsértések miatt. Napi egymillió eurót (400 millió forintot) mindaddig azért is fizetni kell, amíg a kabinet és a parlament a szükséges jogalkotási munkát nem végzi el. (Ezt a havi 30 millió euró büntetés júliusban el is számolta az MNB a kifizetések között.) Ennek hatására akár évi 365 millió eurónyi büntetés is összejöhet, ami tetemes 145 milliárd forintos tételt jelent pusztán azért, mert a kabinet nem hajlandó egy jogerős bírósági ítéletet végrehajtani. Ez az összeg már költségvetési mértékkel nézve is jelentős. Ez az összeg például megfelel éves családi pótlék kiadások harmadának, vagyis ha ezt a kormány az EU költségvetésnek támogatásánál értelmesebb célokra kívánná elkölteni, akkor azt ennek az ellátásnak 30 százalékos emelésére is lehetne fordítani.