- A bukott győri polgármester elzárná ellenzéki utódjától az önkormányzati pénzeket

polgármester;Győr;Fidesz-KDNP;Dézsi Csaba András;Pintér Bence;

2024-09-19 19:00:00 CEST

Dézsi Csaba András, a jelenleg még pozícióban lévő, de leváltott győri polgármester jegyzi azt az előterjesztést, amelynek értelmében hatalmas, több mint kétszáz négyzetméteres irodát kap a városházán a fideszes képviselőcsoport, az új polgármester kezéből pedig kiveszi a város költségvetésén belüli pénzekről, illetve az önkormányzati vagyonról történő döntések lehetőségét, noha eddig bizonyos összeghatárig a polgármester egy személyben is határozhatott róla - írja a 24.hu.

A Dézsi-féle javaslat arról is határoz, hogy a tulajdonosi és utasítási jogokat is az egyik önkormányzati bizottság kapja meg a leendő polgármester, Pintér Bence helyett. A jövő keddi közgyűlésen az új városvezető és csapata tiltakozásra készül emiatt.

A bukott fideszes polgármester előterjesztése az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát oly módon alakítja át, hogy a közgyűlésnek, a frakcióknak és a tulajdonosi bizottságnak az eddigieknél nagyobb hatalma lesz. Ennek haszonélvezője természetesen a Fidesz lesz.

A Pintér Bencét polgármesternek jelölő Tiszta Szívvel a Városért Egyesület (TSZVE) közleményében úgy fogalmazott, a javaslat célja, hogy „október 1-jétől szűkítse a közgyűlés a polgármester pénzügyi döntéseinek lehetőségeit, és vegyék el az önkormányzati cégeket, ingatlanokat érintő polgármesteri jogosultságokat.” Úgy vélik,

„Dézsi Csaba András leváltott fideszes polgármester kihasználva azt, hogy a figyelem az árvízi védekezésre irányul, az elmúlt napokban azzal volt elfoglalva, hogy átírja az önkormányzat működésének szabályait, és minél több polgármesteri jogkörétől megfossza a hivatalba lépő következő polgármestert”.

Pintér Bence szerint még csak nem is a Fidesznek einstandolt 210 négyzetméteres irodával van a legnagyobb probléma, noha így is alig férnek el az alkalmazottak a polgármesteri irodában. A legnagyobb gond az, hogy miközben eddig a polgármester 300 millió forintos összeghatárig szabadon, egyszemélyben dönthetett a költségvetésen belüli pénzek átcsoportosításáról, ezt most lenulláznák. „Pedig Győrnek például mihamarabb a közbiztonság fejlesztésére kell költenie: térfigyelő kamerákra, plusz járőrpárok bérére, azonban erre majd nem csoportosíthatok át pénzt Dézsi Csaba András javaslata alapján. Valamint ezen túl a fideszes többségű közgyűlés, illetve a tulajdonosi bizottság rendelkezik utasítási jogkörrel az önkormányzati cégek fölött is. Ezzel akarják megakadályozni, hogy polgármesterként utasításba adhassam a városi cégek vezetőinek, hogy azonnal rakják ki az internetre az általuk kötött szerződéseket, elijesztve ezzel azokat, akik az eddig titkolt alvállalkozói hálózattal lopták meg Győrt” mondta Pintér Bence a 24.hu-nak.

A megválasztott polgármester hozzátette, ők a választás óta békülékeny hangnemet próbáltak megütni, de a kormánypártnak láthatóan nincs szándéka erre.

Dézsi Csaba András nem válaszolt a lap megkeresésére.