- Nem érdemes a betegeknek ügyeskedniük, bor mellé rejtett hálapénz miatt is eljárás indult

Nem érdemes a hálapénz kreatív elrejtésével ügyeskedniük a betegeknek. Hiába akarja a páciens egy bonbonba, könyvbe elrejteni a paraszolvenciát – azért, hogy az orvos azt azonnal ne utasíthassa vissza –, ennek ugyanúgy lehetnek kellemetlen következményei – derült ki egy szakmai konferencián.

Kertész Attila rendőralezredes, a Nemzetvédelmi Szolgálat (NVSZ) főosztályvezető-helyettese előadásában példaként felidézte annak a páciensnek a történet, aki egy üveg bor mellé 300 ezer forintnyi ajándékutalványt is „mellékelt.” Az orvos csak akkor vette észre a borítékot, miután hazaért. Azonnal jelezte a menedzsmentnek, s miután nem emlékezett arra, hogy melyik páciensétől kaphatta, az NVSZ segített neki abban, hogy megtegye ismeretlen tettes ellen a feljelentést.

A rendőrség eljárást indított, és a nyomozók meg is találták a beteget, aki meg akarta vesztegetni az orvost.

Az orvosi béremeléseknek utat nyitó törvény 2021-ben a büntetőkódexet is módosította, és megtiltotta a hálapénzes „ügyleteket.” Szabadságvesztésre számíthat az az egészségügyi dolgozó, aki kapja és az a páciens is, aki adja a hálapénzt. A jogszabály szerint

Az NVSZ-nél az elmúlt három évben 837 eljárás indult, végül 245 ügyben tettek feljelentést a rendőrségen. Ezek az eljárások nem kizárólag hálapénz miatt indultak, közöttük szerepelt egyebek mellett sikkasztás, kifosztás, bűnpártolás, szexuális kényszerítés, védettségi igazolvánnyal való visszaélés, közokirat- és gyógyszerhamisítás is.

Kertész Attila alezredes hangsúlyozta: a vesztegetés egy olyan bűncselekmény, amely már a jogtalan előny ígéretének elfogadásával megvalósul, azaz nem kell, hogy valaki át is vegye a pénzt. Így például azt a pszichiátert is elítélték, akitől azt kérte egy vállalkozó, igazolja legalább fél évre, hogy kezelés alatt áll, és ezzel elhalaszthassa a börtönbüntetésének megkezdését, amire ő csak annyit javasolt, hogy keresse fel őt a magánrendelésén, ahol mindezt megbeszélhetik. Pedig a rejtett kamarás felvételen, amely a doktort lebuktatta, összegről szó sem esett, boríték nem került elő.

A járóbeteg szakrendelők konferencia hallgatóságának soraiból elhangzott kérdésre, hogy vesztegetésnek minősül-e, ha az orvos ugyan nem fogad el hálapénzt, ám amikor csak három évvel későbbre múlva ajánl műtéti időpont páciensének, akkor azt is megjegyzi: magánklinikán két héten belül elvégzi a beavatkozást.

Kertész Attila szerint ez a magatartás mindenképpen etikátlan, és kerülendő, de hogy bűncselekményként kezelhető-e ahhoz az eset összes körülményét meg kell vizsgálni. Ha egy ilyen információ eljut a testületéhez, az eljárás bizonyosan elindul és alaposan megnézik, hogy az adott esetben mi bizonyítható.

A hálapénz elfogadása helyett azt javasolni a betegnek, hogy a neki szánt összeget fizesse be a kórházi alapítványra, elfogadható

– mondta az alezredes. Megjegyezte: azonban az egészségügyben számtalan olyan alapítvány is működik, amelyek nem intézményekhez kapcsolódnak, az ezek támogatására való felszólítás már nem biztos, hogy jogszerű. És az sem mindegy - Kertész Attila szerint -, hogy önkéntes felajánlásról van-e szó vagy pedig a kezelés feltételéül szabják meg az adott alapítvány támogatását.

Kérdésre válaszolva az alezredes elmondta,

hogy mindig indul eljárás a vesztegető betegek ellen is, de nem ugyanaz a tettük megítélése, mint az orvosoké.

Azt már a bíró ítéli meg, milyen súlyú büntetést kaphat a vesztegető. Az eddigi jogerős ítéletekben a betegekről nemigen lehet olvasni. A lapunknak júniusban nyilatkozó ügyvédek - Ábrahám László és Bátki Pál - sem tudtak olyan eseteket felidézni, amikor a beteget ítéltek volna el a hálapénzes bűncselekményben.

Volt olyan szakrendelő, ahol az ellenőrök sem találták a bejáratot

Nem nagyon érvényesülnek a betegjogok, sok helyütt nem akadálymentesített az intézmény weblapja, de elfogadható az időponttartási gyakorlat a szakrendelőkben - osztotta meg Szabó Tamás a Belügyminisztérium Egészségügyi Ellenőrzés-felügyeleti Szolgálat osztályvezetője az eddigi ellenőrzéseik tapasztalatait. Indokolatlanul sehol sem várakoztatták hosszan a betegeket. Harminc percen belül – a vizsgált mintegy 200 szakrendelőben – az orvos elé került a páciens. Megjegyezte: ugyanakkor az érintett intézmények gyengén szerepeltek a betegek tájékoztatásában. Szerinte ugyanis elvárható lenne, ha csúszik a rendelés, akkor ezt a kinn várakozókkal is közöljék. Ezenfelül a betegtájékoztatás is nagyon változó: sok helyen nincsenek egyértelmű eligazító táblák, s volt olyan szakrendelő, ahol az ellenőrök se nagyon találták meg a bejáratot. Olykor hiányoznak a rendelések elmaradásáról, az orvosi helyettesítésekről szóló tájékoztatók is.