- Az utolsó pillanatban a polgármesteri hivatalhoz kerülnek az önkormányzati lapok Pécsen

ellenzék;Pécs;önkormányzat;Fidesz-KDNP;átszervezés;médiumok;Péterffy Attila;

2024-09-19 22:22:00 CEST

Mindeddig a városi nyomtatott hetilapot (Pécsi Hírek) és az online napilapot (PécsMa.hu) az önkormányzati tulajdonú Pécsi Kommunikációs Központ Kft. adta ki, azonban a jelenleg még ellenzéki többségű közgyűlés keddi döntése szerint a kiadási jogok és az újságírók hamarosan a polgármesteri hivatalhoz kerülnek – írja a Media1. A nyilvánvalóan politikai döntés a testület utolsó ülésén azért születhetett meg, mert a június 9-i önkormányzati választáson hiába nyert ismét az ellenzék jelöltjeként Péterffy Attila polgármester, a közgyűlésben elvesztette a többségét, míg a Fidesz-KDNP egy mandátum híján majdnem megszerezte azt.

– A szerkesztőség, illetve az újságírókból álló, a polgármesterei hivatal újonnan létrejövő kommunikációs osztályának feladata pedig az „önkormányzat, intézményei és gazdasági társaságai kommunikációjának erősítése” lesz. Hat újságíróból közalkalmazott lesz, a szerkesztőség egyelőre ugyan nem költözik, viszont a munkáltatói jogokat a jegyző fogja gyakorolni.

A fideszes képviselők tiltakoztak a döntés ellen, és szerintük a városvezetés „a propagandát” próbálják átmenteni az utolsó pillanatban. Pécs megyei jogú városának 23 tagú közgyűlésében 12 szavazat kell a rendeletalkotáshoz szükséges minősített többséghez. Az eddigi ellenzéki koalíciónak viszont a polgármesterrel együtt csak kilenc tagja szerzett mandátumot, míg a Fidesz 11-et.

Most vasárnap egy egyéni választókerületben kialakult szavazategyenlőség miatt lesz egy időközi önkormányzati választás, s ha a kormánypárti oldalra megy, megvan a többségük, de ha az ellenzéknél marad, attól még Péterffy Attilának nem lesz többsége. Végül a kisebb pártok (MKKP, MI Hazánk) illetve civil szervezetek játszhatják el a mérleg nyelve szerepét.

Az önkormányzati sajtó amúgy is viszonylagos függetlenségének teljes elvesztése felháborította – a sajtószabadságért országosan egyáltalán nem aggódó – Fideszt, és egyik képviselőjük objektív hírportált követelt. – Az előterjesztők szerint a döntés megalapozott, nem jelent többletköltséget, mivel az önkormányzati sajtó eddig is nagyrészt működési támogatásnak köszönhetően tudott fennmaradni. Sőt, még olcsóbb is lehet a nyomtatott újság kiadása. A témafelelős pécsi alpolgármester szerint a szerkesztői függetlenség garantált lesz, a polgármester pedig nyitott egy etikai kódex kidolgozására – írja a Media1.