- „Két éve csináltunk egy próbaállítást, láttuk hány nap alatt készül el a gát, most nyugodtan várjuk a tetőzést”

2024-09-19 20:45:00 CEST

– Két éve csináltunk egy próbaállítást. Láttuk hány nap alatt készül el a gát, mire kell figyelni. Emiatt most nyugodtan várjuk a tetőzést. Már csak javítgatjuk ott, ahol szivárog a víz, mert például a hódok megrágták – mondta lapunknak egy nagymarosi férfi. A város part menti részeit már elfoglalta a Duna, ottjártunkkor is gőzerővel zajlott a felkészülés a szombat hajnalra ígért tetőzésre.

A Pest megyei településen – mint megtudtuk – szinte mindent a helyiek csináltak: évekkel ezelőtt egy pályázaton nyertek rengeteg árvízvédelemhez szükséges eszközt. Ezeket már a raktárba is eleve a megfelelő sorrendben pakolták be, hogy azon se kelljen gondolkodni, mikor, mit kell elővenni. A férfi szerint náluk katonák sem voltak, „a Katasztrófavédelem és a vízügyesek is csak felügyelni jöttek.” Az iskolások is kiveszik a részüket a munkából, miközben a legkisebbek néha homokoznak is egy kicsit. „Fontos az utánpótlás, mi is kiöregszünk, a Duna viszont nem megy sehova.”

Nem csak Nagymaros, de Vác is felkészült a tetőzésre, még 50-60 centiméter emelkedést várnak, csütörtökön 700 centiméter környékén járt a víz. A város legalacsonyabb pontján, a Diadal téren már teljes a készültség: csomagautomatát és a benzinkutat is körbe bástyázták homokzsákokkal, de a helyi a McDonald's gyorsétterem is biztonságban van. Vadász Péter ezredes lapunknak azt mondta, a négyes területvédelmi ezred 87 önkéntes katonával segíti a váci védekezést.

Legalább 300-400 ezer homokzsákot építettek be, addig maradnak ameddig a veszélyhelyzet tart.

A Duna-partra már senkit sem engednek le, önkéntesek, polgárőrök állítják meg a bámészkodó tömeget. Csütörtök délelőtt a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Nógrád megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Nógrád megyei Ifjúgazda Egyesület tagjai is pakolták a zsákokat a helyi civilekkel együtt. Csáki Balázs, a NAK elnökétől megtudtuk, szerdán még a fővárosi Római parton segítettek.

– Jó érzés látni, hogy egy célért mozdul meg az ország, szerintem ráfért, hogy ilyet is lássunk

– mondta. Egy helyi lakos egyetértően bólogatott, hangsúlyozva, 2013-ban „egyedül” védekeztek. – Nem volt itt katona, nem volt senki, de megvédtük a város. Sok barátság született, már akkor is mondtam, hogy legalább mindenki köszön egymásnak majd az utcán.

Dunakeszi is készen áll – így tájékoztatták lapunkat az iderendelt szakemberek, akik szerint már csak a figyelő szolgálat szervezése van folyamatban. Azaz, hogy nappal és éjjel is legyen valaki, aki végig sétál a védvonalon, és ha szivárgást lát, szóljon a megfelelő embereknek.