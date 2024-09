- Heti abszurd: Legeslegények a gáton

Heti abszurd;

2024-09-21 18:20:00 CEST

Lapzártánkkor még annyi önkényeskedő, pardon, önkénteskedő politikus per megafonos fotózkodott a gátakon, hogy azt hihettük, itthon homokzsákok helyett velük akarják megállítani az árvíz tetőzését. Lerabolták a nemzeti gumicsizma- és lapátkészleteket a legjobb keményen dolgozós posztok kedvéért, közben olyan meglepően drámai mondatokat harsogva bele az éterbe, mint hogy „nagyon jön a Duna” (Hollik István), illetve „dolgozunk, mint az állat” (Vitályos Eszter).

Mögülük minden bokorból rosszul fizetett vízügyi szakemberek ugranak elő, akik eddig ki tudja, mit csináltak, talán meg volt kötve a kezük szakpolitikai döntésekben, hogy megint egy merő sokkba kellett kerülni a fél országnak a pár évente kiszámíthatóan fellépő extrém magas vízállás miatt. Bizonyos szempontból jobb lenne ezeket a problémákat száraz bokával, alacsony vízállás mellett, preventíven orvosolni, de akkor nem lehetne előadni ezeket az árvízi kommandós jeleneteket meg vezénylő tábornokként járni a gátakat, elhessegetve magunktól az egyre brutálisabb orosz gázfelárat (nem, nem mi fizetjük a háború árát) meg az eleve árterületre tákolt költségvetés nyomasztó valóságát, a hozzá tartozó kínos kérdésekkel, úgy is mint miből fogja a kormány finanszírozni a jövő évre esedékes, választások előttre beígért pénzszórását, mert nem ám a magántőkealapok egyre dudorodó bukszáiból.

Így most mindazok, akinek más dolga sincs – és látványosan sokan vannak ilyenek – , ott állnak haptákban, hogy Orbán Viktor ígéretéhez híven kikísérjék a vizet az országból, és integessenek is neki, amikor már a szerbek kapják az áldást a nyakukba.

Remélhetőleg közben mind élesek maradnak, ahogy legfőbb operatív vezetőjük elvárja, noha Pócs János – nem a legélesebb a fiókban – már kivívta maga ellen a sorsot azzal, hogy a saját választókerületében kereste az árvizet, holott ott a Duna át sem folyik.

Azért ő is gumicsizmát húzott (ami a videójában később visszaváltozott bőrcipővé), hogy egy szomorú zongoraetűdre pantomimezve végigjárja a jászsági településeket, amelyeket máskor bezzeg fenyeget az ár- és a belvíz, majd a helyi polgármestereket a Tisza-partra kiabajgatva megállapította, hogy náluk minden a legnagyobb rendben. Mikor a galád kommentelők megkérdezték, megtalálta-e az árvizet, azt üzente válaszul: „kevesebb rosszindulat, több empátia”, különben is a Tiszán rendszeresen szokott lenni áradás, így természetes, ha ő ott is körbenéz. „Lehet csatlakozni hozzánk! Mindenkit szeretettel várnak a gáton!” – tette még hozzá, egy mosolygós szmájlival bemutatva a gúnyolódóknak.