- 366 millió forintot kapott Deutsch Péter fiának cége atlétikai versenyek rendezésére

közpénz;Magyar Atlétikai Szövetség;Deutsch Péter;

2024-09-20 11:17:00 CEST

Kiperelte a Telex, hogy milyen szerződéseket kötöttek a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) szakmai programjának keretében.

Az olimpiai bajnok Zsivótzky Gyuláról elnevezett projekt célkitűzése az volt, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokságon minél több magyar atléta vehessen részt. A dokumentációban mindenesetre akadnak érdekes elemek. Például évi két versenyt is fizettek, amivel egy bizonyos Track and Race Kft-t bíztak meg. Ennek ügyvezetője, s résztulajdonosa Deutsch Balázs, Deutsch Péter fia. Ám más cégeken keresztül Deutsch Péter, Deutsch Tamás fideszes politikus testvére is tulajdonos. A kft. 2021-ben 185 millió, 2023-ban pedig 181 és fél millió forintot kapott az atlétikai szövetségtől. Mindez annak fényében is érdekes, mivel a lap forrásai azt állítják, hogy a cég által szervezett négy verseny közül egyik sem hagyott mély nyomot, s túlzó volt rájuk elkölteni ennyi pénzt. A MASZ egyébként pénteken tart egy közgyűlést, ahol véleményt mondanak, mennynire etikusak ezek a szerződések.

A Telex jelezte, nem csak a Zsivótzky Program ügyében szerettek volna tisztán látni, hanem az Atlétikai Magyar Nagydíj, valami a Gyulai István Memorial nevű eseményekkel kapcsolatban is. Utóbbiakat is egyébként bőségesen támogatják a magyar adófizetők.