Gyulai: nincs magyar atléta a doppinglistán

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) főtitkára, Gyulai Márton nem kerülhette ki a legfrissebb doppingbotránnyal kapcsolatos kérdéseket az M4 sportcsatorna műsorában. A magyar sportvezető éppen Pitestiben tartózkodott, és a televízióban látta az ARD riportműsorát, amely súlyos és tömeges visszaéléseket emlegetett táblázatokra, valamint videó- és mobiltelefon-felvételekre alapozva.