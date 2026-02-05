Hat és fél évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála rákot.
A rendőrség korábban mindent rendben talált, az Integritás Hatóság és a Budai Központi Kerületi Bíróság szerint nem éppen ez a helyzet.
Deutsch Péter vezérigazgatóként folytatja a munkát a Magyar Atlétikai Szövetségben (MASZ), amelynek főtitkári tisztsége megszűnt.
Kampányt indított a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) a 2023-as budapesti világbajnokság megrendezése mellett.
Jelenleg Budapest az egyedüli érdeklődő a 2023-as atlétikai játékok megrendezésére, a honi szövetség a feltételek ismertetésére vár.
Csak „fapados” sporteseményeket lehet nyereségesen megrendezni, Szabados Gábor sportmenedzsment-szakértő szerint az utóhasznosítás megfelelő előkészítése a kulcskérdés.
A magyar az egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapat lesz a belgrádi fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon, melyen a 15 versenyző közül az esélyek alapján öt végezhet a legjobb nyolcban. A kontinensviadalon péntektől vasárnapi zajlanak majd a versenyek.
Extra szereplésként értékelte Spiriev Attila, a Magyar Atlétikai-szövetség sportigazgatója a magyar csapatnak a fedettpályás világbajnokságon nyújtott teljesítményét. A vasárnap zárult portlandi vb-n a súlylökő Márton Anita 19,33 méteres országos csúccsal ezüstérmet nyert, ötpróbában Zsivoczky-Farkas Györgyi az ötödik, 60 méter gáton Baji Balázs a hatodok helyen végzett.
A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) főtitkára, Gyulai Márton nem kerülhette ki a legfrissebb doppingbotránnyal kapcsolatos kérdéseket az M4 sportcsatorna műsorában. A magyar sportvezető éppen Pitestiben tartózkodott, és a televízióban látta az ARD riportműsorát, amely súlyos és tömeges visszaéléseket emlegetett táblázatokra, valamint videó- és mobiltelefon-felvételekre alapozva.
A súlylökők versenyével ma megkezdődik a prágai fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság. A magyar színeket tizenketten képviselik. A legnagyobb éremesélyesnek a súlylökő Márton Anita és a sprinter Baji Balázs számít.
A Magyar Atlétikai Szövetség összesen 18 milliárd forintot, a Magyar Ökölvívó Szövetség évi 560 milliót kap 2020-ig sportágfejlesztési támogatás keretében, miután a felek aláírták az erről szóló megállapodást az Emberi Erőforrások Minisztériumával.