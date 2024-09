- Hamarosan többet tudhatunk meg a magyar szálról a Hezbollah robbanó személyhívói ügyében

titkosszolgálat;Hezbollah;nemzetbiztonsági bizottság;Sas Zoltán;

2024-09-20 14:50:00 CEST

Megbeszélést kezdeményeztem a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkárral az aktuális nemzetbiztonsági kérdésekkel és feladatokkal kapcsolatban, különös figyelmet fordítva az országgyűlés következő, őszi ülésszakára - közölte a parlamenti szakbizottság jobbikos elnöke egy péntek délutáni Facebook-posztban.

Sas Zoltán ebben azt írta, arra kérte Farkas Örsöt, hogy a testület szeptember 26-ra összehívott, nem rendkívüli ülésén a Libanonban felrobbantott személyi hívókkal kapcsolatosan is adjanak tájékoztatást. Emellett ismertette az államtitkárral azon kérdéseket, amikre választ vár, s arra kérte, hogy a polgári titkosszolgálatok már a nemzetbiztonsági bizottsági ülésre készítsék el válaszaikat. Korábban Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke követelte, hogy rendkívüli ülésen tárgyalják az ügyet.

„Határozottan kértem azt is, hogy már a bizottsági tájékoztatás során konkrét információkat kapjak arról is, hogy az általuk elmondottakból melyek azok a tények, amelyeket később a nyilvánosság is megismerhet. Államtitkár úr mindezekre ígéretet tett” - fogalmazott Sas Zoltán, aki posztja végén jelezte, a kapott információkat megosztja a nyilvánossággal.

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a Népszavának azt mondta, a robbanó személyhívók ügyében feltűnt magyar és más fedőcégeket az izraeli szolgálatok arra használhattak, hogy elfedjék, valójában milyen útvonalon jutottak el Libanonba az eszközök. Amíg a magyar illetékes szervek a jelek szerint nem lépnek, addig az illetékes bolgár nemzetbiztonsági szervek jelezték, kivizsgálják az ügyet.