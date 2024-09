- Magyar szál a robbanó libanoni személyhívók ügyében: hallgatás, vizsgálat, hárítás

Magyarország;Libanon;Izrael;Hezbollah;

2024-09-19 05:50:00 CEST

„Ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket ebben a szakaszban, azt tudjuk, hogy mi történt, de az okokat és a szervezés módját ki kell vizsgálni. Ha lesznek konkrét bizonyítékok, tovább vitatkozhatunk, de az tény, hogy a Hezbollah katonai szárnya szerepel az EU terrorszervezetekről készített listáján. A vállalatoknak és a nemzeti hatóságoknak maguknak kell felügyelniük és biztosítaniuk, hogy a szankciók hatálya alá tartozó anyagok, berendezések, eszközök ne kerüljenek a Hezbollah kezébe. Aki terroristalistán szerepel, annak befagyasztják a támogatásait, nem kaphat pénzügyi segítséget és utazási tilalom van érvényben vele szemben. A gazdasági szankció más kategória” - fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján a libanoni robbantássorozat magyar szálát firtató kérdésére az Európai Bizottság.

Mint megírtuk, kedden csaknem háromezer olyan személyhívó robbant fel szerte Libanonban, amelyet a síita szervezet, a Hezbollah tagjai használtak. A merényletsorozatnak 12 halálos áldozata és 2750 sebesültje volt. Magukat a személyi hívókat egy Gold Apollo Ltd. tajvani nevű cég licensze alapján gyártották, amelynek a vezetője, Hszu Csing-kuang azt állította, hogy egy Magyarországon bejegyzett társaság felelős a tervezésért, gyártásért és az értékesítésért. Ezt a megnevezett magyar társaság, a BAC Consulting Kft. ügyvezetője, Bársony-Arcidiacono Cristiana cáfolta, mondván, csak közvetítői szerepet vállaltak az ügyben. Utóbbit támasztja alá Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár közleménye, amely szerint „a magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy az érintett cég egy kereskedő-közvetítő társaság, amelynek nincs magyarországi gyártó-és telephelye, a bejelentett címen egy fő cégvezetője van, a személyhívók pedig sosem jártak” Magyarországon. Eközben a Telex arról írt, hogy a BAC Consulting Kft. nevét csak papíron használták, az ügylet hátterében egy bolgár cég, a szófiai székhelyű Norta Global Ltd. áll, amely Tajvanról importálta a személyhívókat.

Életrajza szerint Bársony-Arcidiacono Cristiana korábban szakértőként dolgozott az Európai Bizottságnak is, amiről a brüsszeli testület szintén állást foglalt. „A vezető/illető semmilyen módon nem tartozik a bizottsági személyzethez. Az Európai Bizottság néha külső szolgáltatóktól és tanácsadó cégektől szerez be szolgáltatásokat, amelyek különböző formákat ölthetnek, vonatkozhatnak tanácsadói munkára, előkészítő munkákra, értékelésekre. Ha ez a személy valaha is részt vett ilyen tevékenységekben, akkor ennek utánajárunk. Jelenleg ellenőrizzük” – fogalmaztak.

Lapunk az ügyben kérdéseket küldött a Miniszterelnökségnek is. Kíváncsiak voltunk, hogy ha egy magyar cég akár közvetetten is, de háborús félnek – az Izraellel konfliktusban álló Hezbollahnak – értékesít csipogókat az nem minősül-e a szuverenitás megsértésének. Rákérdeztünk arra is, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak ebben az esetben kellene-e vizsgálatot indítani, mi erről az álláspont, továbbá, hogy kíván-e ebben bármit lépni a magyar kabinet. A Kormányzati Tájékoztatási Központ válasza szerint

„Magyarországon vállalkozási szabadság van. Az említett cég a magyar kormánytól semmilyen megbízást nem kapott semmire és nem kért engedélyt semmire.”

Lapunk a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak is kérdéseket küldött, hogy ilyen esetben indítanak-e vizsgálatot, amennyiben igen, annak mi a menete, ha viszont nem, azt mi indokolja. Választ eddig nem kaptunk.

Az ügy jelentős belpolitikai visszhangot keltett. A Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc szerint az Orbán-kormány egy rendkívül veszélyes konfliktusba rángatta bele az országot. „A DK követeli, hogy azonnal rendeljenek el vizsgálatot és tisztázzák a kormány és valamennyi magyar érdekű fél szerepét” – fogalmazott a pártelnök. Novák Előd a Mi Hazánk Mozgalom nevében tett hivatalos feljelentést tett terrorizmus bűnsegédlete miatt, de a z igazságszolgáltatáshoz fordult a notórius feljelentőként ismert Tényi István is.

Szerdán Libanont újabb detonációk rázták meg, ezekben személyhívók mellett felrobbantak adóvevók és más, a Hezbollah által használt kommunikációs eszközök is. Csütörtök hajnali információk szerint ennek a merényletsorozatnak már legkevesebb 20 halottja és több mint 450 sebesültje van.

A Hezbollah katonai szárnyát az Európai Unió mellett az Egyesült Államok is terrorszervezetként tartja nyilván.