- Orbán Viktor döntött, 130 pontos határozatban érkeznek a megszorítások

Orbán Viktor;megszorítások;kormányhatározat;

2024-09-20 16:04:00 CEST

130 pontos kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlönyben Orbán Viktor szignójával. A rendelkezés nagyrészt megszorítások sorát tartalmazza, változatos formában megfogalmazott pénzelvonásokkal, amelyek lényege, hogy a kabinet több nagy projekttől elvágja az állami többletforrásokat, leállítja, vagy pedig lecsökkenti a korábban tervbe vett finanszírozásukat.

„Az Orbán-kormány egyetért azzal, hogy e határozat kapcsán további központi költségvetési többletforrás biztosítása nem szükséges.” Ez a szöveg olvasható meglehetősen gyakran az egyes pontoknál, amelyek egy-egy elvonásról szólnak. Másutt valamilyen finanszírozási határozatot vontak vissza, és akad olyan is, ahol nem nullázzák le teljesen, de jócskán megvágják az adott fejlesztésre korábban szánt pénzt.

A listában találkozhatunk például a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításának ügyével, amellyel kapcsolatban jelezték, nem ad több pénzt a kabinet. Ugyanez a helyzet a mindjárt a lista elején felbukkanó Lánchíddal, a budai Váralagúttal, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekkel: a kormány ezekre sem ad egy kanyi buznyákot sem a továbbiakban. Nem jár jól az Ókovács Szilveszter vezette Magyar Állami Operaház sem: az intézmény működési költségeinek kiegészítő támogatásáról szóló határozathoz Orbán Viktor ugyancsak jelezte, nem lesz több pénz.

Megszorítások jönnek az emlékezetpolitikában is: A Kormány visszavonja a Sorsok Háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ megnyitásához szükséges intézkedésekről szóló (...) kormányhatározatot" - olvasható. De nem ad több pénzt a kabinet a Kommunizmus Áldozatai Emlékmúzeum felállításához sem. Sőt, a családtörténeti kutatások elősegítéséhez és a családtörténeti források széleskörű bemutatásához szükséges intézkedéseket is megvágja a kormány, csak hogy néhány példát említsünk.

Aki esetleg azt hitte volna, hogy a MÁV még nincs elég rossz anyagi helyzetben, az is tévedett: Az Orbán-kormány visszavonja a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. használatában álló ingatlanok vasútüzemhez nem szükséges területeinek felméréséhez szükséges források biztosításáról szóló” határozatot is. A Városliget közlekedése sem jár jól: a Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztéseiről szóló határozat egy pontját az Orbán-kormány szintén elvetette.

Kicsit még a közlekedésnél maradva: érdemes a 130 pontos lista mélyét is böngészni, ugyanis egészen hátsó-középtájt megbújik a következő határozat, mely a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás engedélyezési eljárása során felmerült települési igények megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló kormányhatározat két pontja, a 8. és a 11. kapcsán jelzi, ezeket is törlik az idén. A 8. pont értelmében a kormány eredetileg 287 743 800 forint többletforrást biztosított a meghatározott fejlesztések előkészítéséhez, a 11. pont pedig további 50 025 000 forint többletforrásról döntött.

Akadt elvonnivaló az egészségügytől is: a kabinet lemond például a Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végrehajtásáról szóló, a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások intézményrendszerének továbbfejlesztéséről, de az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártására szánt pénzt is megvágta: nem adnak több pénzt a határozat 2. és 3. pontja vonatkozásában. Előbbi eredetileg 2 291 942 441 forint többletforrás biztosításáról döntött. Az erről szóló pénzelvonási határozat is csak egészen a most közzétett lista vége felé bújt meg.

Mindezzel csak néhány példát említettünk, a 130 pontos lista egy sor egyéb téren is megszorításokat tartalmaz.