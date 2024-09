- Oprah megtolja a Harris-kampányt

Egyesült Államok;Demokrata Párt;amerikai elnökválasztás;Kamala Harris;

2024-09-21 07:59:00 CEST

Az optimistára hangolt beszélgetésen a szakpolitikai kérdések mellett Harris időt szakított arra is, hogy megfricskázza Donald Trumpot. A Unite for America című esemény egyszerre zajlott online és offline formában. A digitális falról olyan hollywoodi sztárok mosolyogtak vissza, mint Julia Roberts vagy Meryl Streep, a helyszíni közönség soraiban pedig a demokrata üzenetek fáklyavivői kaptak helyet.

Merész kezdésként Oprah első napirendi pontként a gazdaság helyzetéről kérdezte a demokrata alelnököt. Az téma életszerű feldolgozásához élőben kapcsoltak egy Pennsylvania államban élő fiatal házaspárt, akik a magas ingatlanárak és az elérhető jelzáloghitel kamatai miatt vissza kellett költözniük a szüleik házában, hogy pénzt tudjanak gyűjteni első otthonuk megvásárlásához. Egy másik megszólaltatott egy diploma előtt álló diáklány volt Virginia államból, aki a magas ingatlanárak miatt a szülei házából képtelen saját otthonba költözni. Harris a válaszában jelezte, hogy országjárása során számos helyen találkozott a lakhatási és megélhetési válság hasonló történeteivel. Megismételte a gazdasági programja gerincét alkotó 25 ezer dolláros állami támogatást az első ingatlanvásárlók számára, a kis-és középvállalkozások élénkítését szolgáló 50 ezer dolláros adókedvezmény bevezetését, valamint a liberális közgazdászok által is kritizált árkorlátozások tervét is.

Az interjú következő két részében már a Harris számára jóval hálásabb kérdésekben, az abortuszhoz fűződő jogok és a lőfegyverek korlátozásának vitájában kellett politikai ígéreteket tennie. Hadley Duvall, az abortusztilalmat lehetővé tevő Dobbs vs Jackson Women’s Health Legfelsőbb Bírósági döntés ellen a nyár végi demokrata konvención is kampányoló lány személyesen szólalt fel az eseményen. A Kentucky államból származó lányt gyerekkorában nevelőapja éveken át megerőszakolta és szexuálisan zaklatta, így 12 éves korában teherbe esett, majd elvetélt. Az említett 2022. évi Legfelsőbb Bírósági ítélet szabad kezet adott a konzervatív állami szintű kongresszusoknak számára, hogy de facto betiltsák az abortusz lehetőségét államuk területén. Egy reprodukciós jogokat érintő másik tragikus történet egy georgiai fiatal nő esete, akinek az állam abortusztilalma miatt a szomszédos Észak-Karolinába kellett utaznia a beavatkozás elvégzésére. Az orvosok a jogi következmények lehetősége miatt tétovázták, így Amber Nicole Thurman vérmérgezés következtében elhunyt. A lány családja könnyek között számolt be szerettük elvesztéséről. Harris ezúttal is ígéretet tett az abortuszhoz fűződő jogok országos visszaállítására.

Egy iskolai lövöldözés túlélője is jelen volt a beszélgetésen, aki a karját fedő pólya tanúskodott a sokkoló incidensről. Harris bár megvédte a fegyverviselésről szóló második alkotmánykiegészítést, a fegyvervásárlás előtti átfogó tulajdonosi háttérellenőrzést és az automata fegyverek kereskedelmi forgalmának betiltását ígérte a választóinak.