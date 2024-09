- A Libanonban felrobbantott személyhívók ügyében érintett magyar nő anyja szerint a lányát a magyar titkosszolgálatok védik

Libanon;robbantások;magyar titkosszolgálat;személyhívó;

2024-09-20 17:18:00 CEST

A magyar titkosszolgálatok őrzik Bársony-Arcidiacono Cristianát, a Magyarországon bejegyzett BAC Consulting Kft. tulajdonos-ügyvezetőjét - nyilatkozta a nő édesanyja pénteken az AP hírügynökségnek. Mint ismert, ez az a cég, amelyet feltehetően az izraeli titkosszolgálat, a Moszad alapított meg figyelemelterelési céllal, de az is felmerült vele kapcsolatban, hogy köze lehet a Libanonban és Szíriában felrobbantott személyhívók legyártásához.

Bársony-Arcidiacono Cristiana nem jelent meg nyilvánosan a libanoni támadások óta, csak annyit közölt, hogy a cége közvetítő volt az ügyben, nem ő gyártotta a felrobbant személyhívókat. A személyhívók tajvani védjegyjogosultja szerint azonban ő a felelős a gyártásért.

Bársony-Arcidiacono Beatrix, a nő édesanyja az AP-nek azt mondta, hogy lányát azóta védik a magyar titkosszolgálatok, hogy az ügy nyomán több fenyegetést is kapott. – A magyar titkosszolgálatok azt tanácsolták neki, hogy ne beszéljen a médiával” – fűzte hozzá az anya, aki egyébként éppenséggel Szicíliában tartózkodott, amikor a hírügynökségnek nyilatkozott. Az AP mindemellett megjegyzi, hogy az állítások hitelességét nem tudták független forrásból ellenőrizni, a magyar titkosszolgálatok pedig nem reagáltak a megkeresésükre.

Bársony-Arcidiacono Cristiana anyja egyébként ugyancsak azt az állítást hangoztatta, hogy a felrobbantott személyhívókat nem Magyarországon gyártották és nem is haladtak át Magyarországon, lánya csak közvetítőként járt el. A hírügynökség ellátogatott a zuglói helyszínre is, ahová a BAC Consulting Kft. be van jegyezve. Ott egy nővel találkoztak, aki – bár nem volt hajlandó bemutatkozni – azt mondta nekik, hogy a bűncselekményben érintett vállalkozás a helyszínen számos más céggel osztozik, nincs is fizikai irodája itt. A magyar fővárosban található ingatlant – a többi ott székhellyel rendelkező céghez hasonlóan – csak hivatalos címként használja.

A Telex kérdésére az Alkotmányvédelmi Hivatal cáfolta,. hogy Bársony-Arcidiacono Cristiana magyar titkosszolgálati védelem alatt áll.

Mint ismert, a keddi és szerdai támadásokban legkevesebb 37 ember halt meg, köztük két gyermek, több mint 3000 ember pedig megsebesült. Izrael hivatalosan nem, de közvetve gyakorlatilag elismerte, hogy ő áll a támadások mögött, amikor is Joáv Gallant védelmi miniszter bejelentette, hogy országa új szakaszba lépnek a háborúban, majd másnap bombázni Libanon déli területeit. A világsajtó kedd óta tényként kezeli Izrael áll a libanoni robbanássorozat hátterében.