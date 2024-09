- Újragondolt fotográfiák

kiállítás;fotográfia;

2024-09-21 14:22:00 CEST

A tárlat intim terekbe kalauzol a múlton, a jelenen és a jövőn át, egy-egy aspektusát mutatva be a kísérleti fotográfiának. Elsőként Krász Kíra Etiquette című munkája fogadja a látogatókat. A művész sajátos trükkel él: utómunkával és speciális nyomtatási eljárással imitálja az analóg fotográfia vizuális világát. A szójáték a képekben millió kis darabra hull, kérdéseket feltéve normarendszerünk átalakulásáról vagy határairól, emlékeket idézve az általános iskola második osztályos tankönyveiről vagy a nagyi spájzából, s elgondolkodtatva történelmi helyzetünkről.

A középső terem mintegy az Etiquette stabilitását őrült tudósként átformálva újra teret ad a természetnek, az időnek, a folyamat szépségének. Ákos Levente alkotása különböző, évtizedek óta érintetlen ezüst-zselatinos fotópapírok reakció­ját keretezi át, mellyel az analóg fotográfia technikáját és esztétikai értelmezéseit boncolgatja. A művész Folyamatban című installációja a nyers és zabolátlan, mégis érzékeny s gondos kísérleti eljárást folyamatában szögeli a falra, kérdéseket felvetve lezárásról, újraértelmezésről s a munkafolyamatról, ami egy mélyen ható mű csúcspontjához vezet.

Ebből lépünk át az utolsó szobába, amelynek bal oldali falán szövőkeretbe fűzött növények lenyomatait láthatjuk. A mikrokozmosz felmérhetetlen apróságát, mint a múlt megfoghatatlan, parányi pillanatait örökítik meg a cianotípiák, melyek eljárásában két kémiai vegyületből készülnek a fotográfiákhoz szükséges anyagok, minimalizálva a keletkező hulladékot. Orosz Fanni Emlékezés a mikrokozmoszra című sorozata a kísérleti fotográfia egyik finom, meditatív aspektusát mutatja be, ahol a technika és a természet szoros párbeszédet folytat, emlékeztetve minket az elmúlás, megújulás és az emlékezés jelentőségére – olvasható a kurátori szövegben.

Megfordulva Bóka Krisztina Az ablakon a nyár nézett be című alkotását láthatjuk, amely a fotográfia szinte gyermeki aspektusát foglalja a művészet kereteibe. A kis méretű vászonképek montázsa a ház körül talált természetes anyagokkal való kísérletezés eredménye, ahol a véletlen és a hiba a kreatív folyamat szerves részévé válik. A kiskorunk nyarainak időtlenségében született művek megidézik azt a szabadságot, amely teret hagy a felfedezésre, az új és – ami napjainkban talán a legfontosabb – fenntartható módszerek próbálgatására.

A kiállítás nem csupán a fotográfia technikai újításait mutatja be, hanem azt is, hogyan maradhat releváns és dinamikus a kísérleti fotográfia a kortárs művészeti diskurzusban. A tárlat rávilágít arra, hogy a hagyományos technikák újraértelmezése milyen izgalmas utakat nyithat meg a művészek számára, egyben felhívja a figyelmet az ökológiai problémák kérdésére is a művészetben.Rónay Lili

Infó: a Kísérleti idő című kiállítás 2024. szeptember 27-ig megtekinthető a Foton Galériában