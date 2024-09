- A Kúrián is elvesztette a perét Bayer Zsolt felesége a DK politikusával szemben a korrupciógyanús vérplazma-ügyben

szerződések;Országos Vérellátó Szolgálat;rágalmazási per;vérplazma;Bayerné Matusovits Andrea;

2024-09-22 13:10:00 CEST

Elutasította Bayer Zsolt fideszes publicista felesége, Bayerné dr. Matusovits Andrea felülvizsgálati kérelmét a Kúria, miután első és másodfokon is elveszítette a rágalmazási pert, amelyet Sebián-Petrovszki László pártigazgató és parlamenti képviselő ellen indított – írja a DK a lapunkhoz is eljuttatott közleményében. Emlékeztettek, hogy Bayerné azért perelte be az ellenzéki DK pártigazgatóját, mert kiperelte és nyilvánosságra hozta azokat a szerződéseket, amelyeket még az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójaként kötött 2019-ben.

– Ezekből a dokumentumokból kiderült, hogy Bayer Zsolt felesége a korábbi szerződés meghosszabbításával, versenyeztetés nélkül, így a tender útján elérhető magasabb ár alatt adta el a magyar emberek vérplazmáját a vaskos profitot bevasaló magáncégeknek – áll az ellenzéki párt közleményében. A DK szerint ez a szégyenteljes ügy annyira fontos volt a Fidesznek, hogy a botrány kirobbanásakor, addig példátlan módon, a több évtizedes gyakorlatnak ellentmondva felfüggesztették a politikusuk mentelmi jogát.

Sebián-Petrovszki László a teljes pernyertességét követően online sajtótájékoztatóján közölte, hogy pártja nem ijedős, ezért folytatják a harcot a fideszes korrupció, az adófizetők pénzétnek elherdálása ellen. – A magyar vérplazma áron alul való eladása nemcsak bűncselekmény lehetőségét veti fel, hanem olyan bevételektől fosztja meg az államot, amelyekből rendbe lehetne tenni az állami kórházakat és tisztességes bért lehetne fizetni az egészségügyi dolgozóknak – tette hozzá a DK országgyűlési képviselője.