Megemelkedett a Duna vízszintje a fővárosnál - Hétfő hajnalban tetőzött

A Duna bajor és osztrák vízgyűjtő területére a múlt hét közepén lehullott csapadék, és a meginduló olvadás együttes hatására a Duna vízgyűjtő területén vízszintemelkedések alakultak ki. A Duna magyarországi szakaszán Nagybajcsnál a vízszint rövid időre meghaladta az elsőfokú készültségi szintet. Az árhullám jelenleg Budapest alatt jár, a fővárosban hétfőn hajnalban tetőzött a vízszint. Az alsó szakaszon készültségi szint alatti értékek alakultak ki.