- Technológiai óriásfúzió készül

felvásárlás;chip;Intel;

2024-09-24 08:30:00 CEST

Az ara, az Intel félévszázados fennállásának legnehezebb időszakát éli, bár a személyi számítógépek szívét jelentő, mikroprocesszorgyártás terén továbbra is piacvezető, chipgyártási ambíciói finoman szólva sem váltották be a reményeket. Elmulasztotta a randevút az Apple-lel 2008-ban, nem figyelt kellőképpen a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségekre, milliárd dollárokból megvalósított chipgyártó kapacitásai pedig kihasználatlanok maradtak – sorolják az elemzők a rossz lépéseket, amelyeket, a kormányrudat 2021. februárjában átvevő, Pat Gelsinger nevével is összekötnek.

Égisze alatt az Intel vergődése már már szabadesésbe torkollt, 70 százalékkal értékelte le a piac az amerikai ipar hajdani zászlóshajóját, a 79 milliárd dolláros forgalom 52 milliárdra apadt, a három évvel ezelőtt még 19,9 milliárd dollárnyi nyereség után, tavaly mindössze 1,8 milliárdot kerestek, majd idén augusztusban jött az igazi feketeleves, a féléves mérleg 1,6 milliárd dollár veszteséget jelzett. Majd 15 ezer alkalmazott elbocsátást jelentette be a 131 ezer embert foglalkoztató vállalat, amely 2020-ban még 270 milliárd dollárt ért, ma alig 87 milliárdot. Csak idén 60 százalék volt az értékvesztés. A cégvezető 10 milliárd dollárral csökkentené a költségeket 2025-ben, és ennek egyik lépéseként két évre bezárják a Németországban és Lengyelországban működő üzemeket, és Malajziába viszik át a termelést, s felmerült a társaság feldarabolása is. Az elmúlt években több száz milliárd dollárt költöttek új gyárak építésére az Egyesült Államokban, Európában és Izraelben, a fejlesztések egy részét bérbeadással próbálták hasznosítani.

Ebben a helyzetben jelent tűnt be a képbe a chipgyártás éllovasa, a Qualcomm, amelynek piaci értéke jelenleg 185 milliárd dollár, idei árfolyamnyeresége 17 százalékot tett ki. A vállalat az okostelefonok, a készülékek és a mobiltornyok közötti kommunikációs eszközök, de nem utolsó sorban az Apple termékek vezető chipgyártója. A napokban egyébként az amerikai kormány is mentőövet dobott az Intelnek, újabb pénzcsapot megnyitva a Chips Act, 2022-ben megszavazott, félvezetőipari fejlesztést szolgáló alap keretében. Az év elején már bejelentett 8,5 milliárd dolláros támogatást további 3 milliárddal megfejelte Washington.

A Wall Street Journal szerint a Qualcomm házassági szándékának, túl az Intel részvényeseinek meggyőzésén, ki kell állnia a felügyeletek vizsgálódását, a fúzió után létrejövő vállalat jelen állás szerint túlsúlyos lesz a jelenlegi trösztszabályozás mérlegén. Ugyanakkor az USA-nak komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy egy új, erős, a világpiacon versenyképes chipgyártó jöjjön létre, és ez lehet, fékezi majd az akadékoskodókat. Ezzel együtt, ha létre is jön a fúzió, a Qualcomm vélhetően piacra dobja az Intel hozományának egy részét.