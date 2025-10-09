A francia GDP dupláját akarja összeszedni a ChatGPT atyja

Sam Altman az OpenAI vezére a napokban több nagybefektetővel tárgyalt az Egyesült Arab Emírségekben, köztük állami alapok irányítóival, forrásokat keresve chipgyárak létesítéséhez. Nem aprópénzben gondolkodik, a hírek szerint terveihez 7000 milliárd dollárt szeretne összekalapozni, ez az összeg ezermilliárddal több, mint a föld két legtekintélyesebb vállalata, az Apple és a Microsoft kombinált értéke, vagy ha úgy tetszik a francia GDP duplája.