Az amerikai elnök ezúttal az importált autókra, a chipekre és a gyógyszerekre akar kivetni 25 százalék körüli sarcot.
Minden idők legnagyobb fúziójára van kilátás a technológiai vállalatok körében, ha az amerikai chipgyártó, a Qualcomm valamint az Intel, egyelőre csak bimbózó, kapcsolatfelvétele valóban komolyra fordul.
Sam Altman az OpenAI vezére a napokban több nagybefektetővel tárgyalt az Egyesült Arab Emírségekben, köztük állami alapok irányítóival, forrásokat keresve chipgyárak létesítéséhez. Nem aprópénzben gondolkodik, a hírek szerint terveihez 7000 milliárd dollárt szeretne összekalapozni, ez az összeg ezermilliárddal több, mint a föld két legtekintélyesebb vállalata, az Apple és a Microsoft kombinált értéke, vagy ha úgy tetszik a francia GDP duplája.
A bejelentés csaknem kétszázalékos pluszba lendítette az Intel-részvények árát az amerikai Nasdaqon.
Mindig kéznél van, nem hekkelhető meg a legbiztonságosabb fizetési eszköz, és már hazánkban is elvégzik a beavatkozást, de még meglehetősen megosztó a beültethető chip.
A chiphiány miatt a karácsonykor népszerű szórakoztatóelektronikai cikkekből is szűkösebb, drágább idén a választék.
Egyre több mikrocsipre van szüksége az emberiségnek: a telefonoktól kezdve az autókon át a szélturbinákig mindenhol jelen vannak. Gyártásuk viszont óriási szénkibocsátással jár.
Chiphiány vetette vissza az autóipar termelését, ez meg is látszik a januári ipari adatokon.
Várhatóan a második fél évben egy sor ügyintézésnél már nem lesz szüksége lakcímkártyára annak, akinek új típusú személyi igazolványa – e-kártyája – van - értesült a Magyar Nemzet. A személyazonosító chipen ugyanis rögzítik a lakcímadatokat is.
A drónok terjedésével a velük kapcsolatos problémák is sokasodnak. A használatukkal összefüggő szabályozási kérdések mellett az is állandó téma, hogy egy-egy elszabadult légi jármű milyen potenciális veszélyeket rejt magában. A ParaZero nevű vállalkozás egy másodperc törtrésze alatt aktiválódó, mini ejtőernyő rendszerrel oldaná meg a problémakört - írja a bitport.hu.