- Érzékeny adatok a Baynesiannal a tenger alatt

adatok;hajóroncs;

2024-09-25 17:15:00 CEST

Az elsüllyedéskor, illetve azt követően a beltérbe szorulva heten haltak meg, köztük a brit techmilliárdos, Mike Lynch. Azt, hogy az érzékeny adatok a hajón lehetnek, négy, az ügyre rálátó forrás is megerősítette a CNN-nek. Lynch az amerikai, a brit és más országok titkosszolgálataival is kapcsolatban lehetett a cégei tevékenysége révén, az egyik közülük, az általa alapított Darktrace, kiberbiztonsággal foglalkozott, ezt áprilisban a chicagói Thoma Bravo cégnek adták el.

A hajó Mike Lynch felesége cégének, a Revtom Limitednek a tulajdonában van, amely hivatali idejük alatt David Cameron és Theresa May, brit miniszterelnököknek adott tudományos, technológiai és kiberbiztonsági tanácsokat. A hajón vízbiztos széfekben szupertitkosított merevlemezeken olyan információk lehetnek, mint belépési jelszavak és más információk. A hajót speciális búvárok távirányítású kamerákkal kutatták át. Eddig a roncsot, amit heteken belül kiemelnek, ékszertolvajoktól féltették, de most attól tartanak, hogy többek között a kínai vagy az orosz kormányok figyelmét is felkelti. A 15 túlélő - köztük a legénység kilenc tagja - közül többen elmondták, hogy Lynch nem bízott a felhő alapú szolgáltatásokban, és a hajó egyik biztosított részében tartotta a lemezeket, bárhová is mentek.