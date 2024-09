- Jövő héten Budapestre jön az új ukrán külügyminiszter

Budapest;Ukrajna;Szijjártó Péter;

2024-09-23 20:11:00 CEST

Átalakuló világban élünk, ahol már nem egységesen lehet és kell kezelni a felmerülő problémákat, konfliktusokat - válaszolta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Index azon kérdésére, hogy az utóbbi időben miért értékelődött le a korábban nagy presztízsnek örvendő nemzetközi szervezetek szerepe, mint például az ENSZ-é vagy éppen az EBESZ-é.

Szijjártó Péter jelenleg New Yorkban van az ENSZ közgyűlésén, ahová eredetileg Orbán Viktor miniszterelnök utazott volna el, de az árvíz felülírta a programját. A miniszter úgy vélte, az ENSZ még mindig az egyik olyan nemzetközi szervezet, ahol, ha csak évente is, de a különböző országok vezető politikusai találkozhatnak és kötetlenebb formában tárgyalhatnak egymással.

A tárcavezető részt vesz az uniós külügyminiszterek New York-i találkozóján, és természetesen tárgyal majd Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és Vang Ji kínai külügyminiszterrel is. Andrij Szibihával, Ukrajna új külügyminiszterével nem fog külön beszélni New Yorkban, viszont Szijjártó bejelentése szerint az ukrán tárcavezető jövő héten Budapestre érkezik, így elviekben itt fognak egyeztetni. A találkozó egyik kiemelt témája lesz a kárpátaljai magyarok helyzetét is befolyásoló kisebbségi törvénykezés.