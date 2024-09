- Itt vannak az új ferihegyi gyorsforgalmi út látványtervei, Vitézy Dávid szerint a vasútat kellene előbb megépíteni

Lázár János;Vitézy Dávid;vasútfejlesztés;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;ferihegyi gyorsforgalmi út;

2024-09-24 13:32:00 CEST

Közzétette a repülőtéri gyorsforgalmi út kétszer két sávra bővítésének látványterveit az airportal.hu azután, hogy lapunk is beszámolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása ügyében indított környezetvédelmi hatósági eljárásról és közmeghallgatásról. A látványterveket is magában foglaló környezeti hatástanulmányt a LázárJános vezette Építési és Közlekedési Minisztérium meghatalmazása alapján a FŐMTERV Zrt. és az Utiber Kft. megbízásából a VIKÖTI Kft. jegyzi. Vitézy Dávid eleve elhibázottnak tartja, hogy vasút nélkül akar a kormány új utat építeni Ferihegyre.

Lázár korábbi szavai szerint ezen a területen semmilyen vasútfejlesztésre nincs pénz, sőt a tárcavezető korábban még azt is felvetette, hogy egyáltalán szükség lesz-e a ferihegyi vasútra, de Vitézy szerint arra, elsőként csak arra kellene pénz. Hogy miért, azt Facebook-posztjában fejtette ki. Eszerint Európában lassan egyedülállóvá válik a budapesti repülőtér azáltal, hogy nincs és nem is épül kötöttpályás kapcsolat.

– Bukarestben már megépült, Prágában épül, Varsóban és Bécsben rég működik, Szófiában is épül. Nálunk a reptéri vasúti fővonali bekötésre a tervek készen vannak, az építési engedélyek hatályosak, holnap lehetne építkezni

– hangsúlyozta a politikus.

Vitézy állítja, a gyorsforgalmi utat ma több mint 95 százalékban nem a reptéri forgalom használja, hanem a 4-es út agglomerációs autóforgalma Vecsés, Monor és az M0-s felől. Szerinte ha a jelenlegi utat kétszer két sávosra bővítik, csak további ingázó autóforgalmat vonzanak a már eleve túlterhelt Budapestre.

– Ha a vasutat nem fejlesztjük akkor ez a belvárost, az Üllői utat fogja túlterhelni, még több autó jön be az agglomerációból a fővárosba. Csak akkor szabad ezt a kapacitásbővítést megcsinálni, ha megépült addigra a Galvani híd és a Határ útnál egy külső körút átveszi ezt a terhet. A Galvani híd fejlesztését viszont Karácsony Gergely vezette főváros peres úton megakadályozta, Lázár János így pedig kéjes vigyorral húzta ki ezt a fejlesztést is – tette hozzá a Vitézy Dávid, leszögezve: „Budapest és az ország, de még a repülőtér érdeke is az, hogy a vasút épüljön elsőként. Nem kínai luxusvonat, hanem a vasúti hálózatba integrált tömegközlekedési megoldás.”