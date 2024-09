- Győztek a civilek, a Kúria megsemmisítette a balatonföldvári Nyugati-strandon épülő NER-kikötő engedélyét

per;Kúria;kikötő;Balatonföldvár;

2024-09-24 16:33:00 CEST

Két hete még úgy tűnt, a kikötőépítés ellen öt éve küzdő, a beruházás engedélyeit a bíróságon rendre megtámadó civil szervezet halasztást kér az eljárásban: az egyesület elnöke, Herényi Károly Facebook-posztjában bejelentette, megegyezett a kikötőt építő Balabo Kft.-vel, hogy bizonyos összegű alapítványi támogatásért cserébe visszavonják keresetüket, s míg az alku feltételeit tisztázzák, a per négyhónapos szüneteltetését kérik. Herényi úgy érvelt, be kell látni, a kikötő olyan állapotban van, hogy a megépülését már nem tudják megakadályozni, maximum a befejezést tudják késleltetni, ezzel viszont az önkormányzatot fosztják meg majdani bevételeitől, illetve nagy eséllyel egy kártérítési pert is indíthat a Balabo, melynek vége akár százmilliókra is rúghat.

Az egyesület elnökének bejelentését sokan megalkuvásként, a szavazók arculcsapásaként értékelték, s az elégedetlenséget csak növelte, hogy egyes hírek szerint októbertől Herényi lesz Balatonföldvár alpolgármestere, vagyis többen úgy vélték, „megvette a rendszer”. A bejegyzés megjelenése után több egyesületi tag is jelezte, ha megvalósul a megállapodás a Balabóval, kilépnek a szervezetből, ám a tagság néhány nappal később a per folytatása mellett döntött, s ezt elnök is elfogadta. Így a Kúria az eredeti időpontban tárgyalta az egyesület kérelmét, s a civileknek igazat adva ismét új eljárásra kötelezte a kormányhivatalt. Az egyesület bizakodik, ugyanis az indoklásban elhangzottak alapján elvileg nem épülhet kikötő a strand területére.

Mint arról a Népszava folyamatosan beszámolt balatoni kisváros fideszes többségű képviselő-testülete a 2019-es önkormányzati választások után vette napirendjére az e-kikötő ügyét, majd a koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően Holovits Huba kormánypárti polgármester ki is írta a pályázatot, amelyen csak a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást nyert Balabo Kft. indult. A civil tiltakozások ellenére a kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya szabad utat adott a projektnek, mely a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a megfelelő vízjogi engedélyeket is beszerezte. A civilek nyertes pereikkel többször is megakasztották az építkezést, melynek a bírósági verdiktek ellenére a kormányhivatal rendre újabb engedélyeket adott ki. Ennek köszönhetően, noha engedéllyel most sem rendelkezik, az évek során a kikötő olyan készültségi fokot ért el, hogy nehéz elképzelni, visszaállítható lenne az eredeti állapot.