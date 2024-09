- Meggondolták magukat a balatonföldvári civilek, mégis folytatják a pert a NER-közeli cég ellen

per;Herényi Károly;kikötő;Balatonföldvár;egyesület;

2024-09-13 12:13:00 CEST

Mégis eredeti időpontjában folytatódik a per, amelyet a balatonföldvári Nyugati strandra épülő kikötő ügyében indított a Mosolygó Balatonföldvár Egyesület: a Kúria szeptember 24-én tárgyalja az ügyet.

Mint arról lapunkban beszámoltunk, a hét elején még úgy tűnt, a civilek elhalaszttatják a tárgyalást, ugyanis Herényi Károly, az egyesület elnöke Facebook-posztjában bejelentette, megegyezett a kikötőt építő Balabo Kft.-vel, hogy bizonyos összegű alapítványi támogatásért cserébe, amíg az alku feltételeit tisztázzák, a pert négy hónapon át szüneteltetik.

- Csütörtökön este egyeztetett a tagság, és az a döntés született, hogy mégis folytatjuk a pert – mondta lapunknak Herényi Károly. – A többség érvelését elfogadva megváltoztattam az álláspontom, és elfogadtam, hogy a tagság komolyan veszi, hogyan vélekednek a helyiek a helyzetről.

Az egyesület elnökének Facebook-posztját ugyanis sokan megalkuvásként, a szavazók arculcsapásaként értékelték, s az elégedetlenséget csak növelte, hogy egyes hírek szerint októbertől Herényi Károly lesz Balatonföldvár alpolgármestere, vagyis többen úgy vélték, „megvette” a rendszer. A bejegyzés megjelenése után több egyesületi tag is jelezte, ha megvalósul a megállapodás a Balabóval, kilépnek a szervezetből – a csütörtök esti döntést követően visszakoztak.

Mint arról a Népszava folyamatosan beszámolt, a földvári civilek öt éve próbálják megakadályozni, hogy kikötő épüljön a Nyugati strandra. A kisváros fideszes többségű képviselő-testülete a 2019-es önkormányzati választások után vette napirendjére az e-kikötő ügyét, majd a koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően Holovits Huba kormánypárti polgármester ki is írta a pályázatot, amelyen csak a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást elnyerő Balabo Kft. indult. A civil tiltakozások ellenére a kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya szabad utat adott a projektnek, mely a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a megfelelő vízjogi engedélyeket is beszerezte. A civilek a nyertes pereikkel többször is megakasztották az építkezést, ám az évek során a kikötő olyan készültségi fokot ért el, hogy várható, a bíróság nem fogja arra kötelezni a Balabót, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot.

- Az ügyben a legfontosabb, hogy ez, a Földvárért dolgozni akarókat összefogó csoport egyben maradt, s nincs senkiben tüske – folytatta Herényi Károly. – Ezek után nyugodtan készülhetünk az új önkormányzati ciklusra, hiszen egységesek maradtunk, s így komoly ráhatásunk lehet a város jövőjére. Balatonföldváron ugyanis a júniusi önkormányzati választáson Holovitsot ugyan újraválasztották, ám a képviselő-testületben a Mosolygóknak köszönhetően az ellenzék szerzett többséget, vagyis a kormánypártok kisebbségbe kerültek.