- Botrányos közgyűlésen búcsúzott a fideszes győri polgármester, Dézsi Csaba András

2024-09-24

Az önkormányzati választások és a tényleges hivatalváltás közötti, idén kifejezetten hosszú időszaknak visszatérő eleme, hogy a leváltott fideszes polgármesterek utolsó döntéseikkel az önkormányzat jelentős pénzét elszórják, és/vagy megvonják a következő, ellenzéki polgármester jogait. Így történik ez Győrben is, ahol a bukott városvezető, Dézsi Csaba András utolsó közgyűlése meglehetősen viharos lett emiatt.

Múlt héten lapunk is beszámolt arról, hogy Dézsi Csaba András jegyzi azt az előterjesztést, amelynek értelmében hatalmas, több mint kétszáz négyzetméteres irodát kap a városházán a fideszes képviselőcsoport, az új polgármester kezéből pedig kiveszi a város költségvetésén belüli pénzekről, illetve az önkormányzati vagyonról történő döntések lehetőségét, noha eddig bizonyos összeghatárig a polgármester egy személyben is határozhatott róla. A Dézsi-féle javaslat arról is határoz, hogy a tulajdonosi és utasítási jogokat is az egyik önkormányzati bizottság kapja meg a leendő polgármester, Pintér Bence helyett. Az előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát oly módon alakítja át, hogy a közgyűlésnek, a frakcióknak és a tulajdonosi bizottságnak az eddigieknél nagyobb hatalma lesz. Ennek haszonélvezője természetesen a Fidesz lesz, ugyanis, bár júniusban ellenzéki polgármestert választottak, a közgyűlés mégis fideszes maradt.

A Telex szerint mindezt még megfejelték néhány egyéb pénzszórással: múlt héten már elköltöttek 130 millió forintot két szoborra, de most még kiszórtak rá újabb 42 milliót. Továbbá,

miközben Győrben hosszú ideje 15 millió forintért versenyez a teljes civil szféra, most hirtelen három alapítvány kap fejenként 30-30 milliót.

A Tiszta Szívvel a Városért Egyesület (TSZV) közleménye szerint ezek közül az egyik a Dézsi Csaba András nevéhez köthető Szívkatéterezés Győr Alapítvány. Pintér Bence megválasztott polgármester az intézkedéssorozatot kasszakiürítésnek nevezte.

A városházára tiltakozó tömeg érkezett a fideszes lépések miatt, többször hangos bekiabálásokkal, tapssal szakították meg a napirendi pontok tárgyalását. „Vond vissza!” - skandálták percekig. Módosítások egyébként az utolsó pillanatban is történtek, a képviselők ezeket átolvasni se nagyon tudták.

„A tisztesség azt kívánná, hogy azok szerkesszék meg a szmsz-üket, akik dolgozni fognak benne” – mondta felszólalásában Bárány István ellenzéki képviselő, majd megkérdezte Dézsitől, miért adja ehhez a nevét. A bukott polgármester úgy válaszolt: „Félrevezették az embereket, az alakuló közgyűlésen ugyanis újra meg kell majd vizsgálni az szmsz-t, az új polgármesternek pedig lehetősége van ezen változtatni. Amit én beterjesztettem, csak visszaadja a közgyűlésnek a jogot, hogy úgy döntsön, ahogy a demokrácia jegyében a szélesebb kör akarta.” A tüntetés pedig szerinte Pintér Bencét minősíti, mire a tömeg visszaszólt, hogy „téged minősít!”

Furcsa módon Dézsi Csaba András végül tartózkodással szavazott a saját előterjesztésére. Erről Balogh József volt polgármester úgy nyilatkozott a lapnak, hogy „Az a tény, hogy a polgármester a saját előterjesztését csak tartózkodással szavazta meg, megválaszolta azt a korábbi dilemmámat, hogy ezt a módosítást a szemforgató, álszent módon viselkedő Fidesz erőltette-e át a közgyűlésen, és nem Dézsi Csaba András. (...) Ez a Fidesz bosszúja” - fogalmazott. Az ex-városvezető azt is kijelentette, hogy ez a közgyűlés „az elmúlt harmincnégy éves győri önkormányzatiság teljes mélypontja volt”.