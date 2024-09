- Izrael nem akar szárazföldi offenzívát, a légitámadásaiban már 569 ember halt meg

Libanon;Izrael;légicsapás;Hezbollah;

2024-09-24 23:02:00 CEST

Négy hullámban támadták kedden az izraeli légierő vadászgépei a libanoni síita szervezet, a a Hezbollah állásait. Bejrúti hivatalos közlések – Firasz Abiad libanoni egészségügyi miniszter – szerint a halálos áldozatok száma 569-nél jár, akik közül legkevesebb 94-en nők, 50-en pedig gyerekek voltak. A hadművelet keddre kódnevet is kapott – Észak Nyilai, így hivatkozik rá az izraeli hadsereg.

Izrael és a Hezbollah közötti 2006-os háború óta az Észak Nyilai a legkeményebb bb támadás Dél- és Kelet-Libanon, illetve a főváros, Bejrút ellen. Az izraeli hadsereg szerint kedden is tegnap is mintegy 1600 Hezbollah-célpontot – rakétaindítókat, parancsnoki helyiségeket és hadianyag tárolására használt épületeket semmisítettek meg Dél-Libanonban és a Bekaa-völgyben.

A nemzetközi aggodalom ellenére az Észak Nyilai hadművelet folytatódni fog minden bizonnyal ugyanilyen intenzitással. Herci Halevi izraeli vezérkari főnök kedd reggeli helyzetértékelő tájékoztatóján ugyanis kijelentette: a Hezbollahnak nem jár szünet, az IDF fel fogja gyorsítani a libanoni szervezet elleni akcióit. A The Times of Israelnek egy név nélkül nyilatkozó izraeli magasrangú tisztségviselő azt mondta, hogy ha a Hezbollah hajlandóságot mutat az észak-izraeli települések elleni rakéta- és dróntámadások beszüntetésére, Izrael is leállítja a hadműveletet. – Keményen odavágunk, de abba fogjuk hagyni, ha úgy döntenek, hogy itt az ideje a tárgyalások útjára lépni – állította a lap forrása. Dani Danon izraeli ENSZ-nagykövet azt állította, Izrael nem készül szárazföldi offenzívára az északi szomszédja ellen, de egyelőre a kemény fellépés zajlik. Miután pénteken az IDF likvidálta a Hezbollah elitegységének vezérkarát, hétfőn pedig a déli frontjának parancsnokát, Ali Karakit is egy célzott légicsapással, kedden délután Bejrút Dahieh kerületében (ez a szervezet fellegvára) a Hezbollah rakétafejlesztési parancsnokával, Ibrahim Kubaiszival és több más parancsnokkal végzett.

Az IDF továbbra is folyamatos figyelmeztetéseket küld a libanoniak számára, szórólapokon szólította fel a libanoniakat, hogy maradjanak legalább egy kilométer távolságra minden olyan épülettől, amelyben a Hezbollah fegyvereket tárol. A menekülés így továbbra is hatalmas káoszt okoz Libanonban. Az izraeli vezetők hangsúlyozzák, nem Libanon, nem az ország népe, hanem a Hezbollah ellen háborúznak, ugyanakkor azt is egyértelművé tették, hogy minden civil ingatlant, lakóházat lebombáznak, ahová a szervezet rakétakilövőket, fegyvereket telepített vagy amelyek alá alagutat ástak. Benjamin Netanjahu miniszterelnök is videoüzenetben szólt Libanon lakóihoz.

A Hezbollah válasza sem maradt el, a heves izraeli légicsapások ellenére a libanoni szervezet – amelynek a katonai szárnyát az EU és az USA is terroristaként tartja nyilván – kedden is több száz rakétát lőtt ki Észak-Izraelre. Támadásai egyre nagyobb hatókörűek. A 12-es csatornán egy ismert izraeli elemző, Ehud Ja’ar azt mondta, hogy Hasszán Naszrallah Hezbollah-vezetőt és iráni támogatóit dilemma elé állítja, hogyan válaszoljon-e és ilyen szinten az izraeli légicsapásokra. Iránban vannak olyan hangok, amelyek ellenzik a Hezbollah jelentős válaszát, egyenesen azt sürgetik, hogy a Hezbollah álljon le Izrael támadásával. A teheráni vezetés kedden cáfolta, hogy visszautasította a Hezbollah kérést arról, hogy a libanono szervezet oldalán belépjen a háborúba. Maszúd Peszeskján iráni elnökre nehezedik némi belföldi nyomás nehezedik az állítólagos kijelentése miatt, hogy országa hajlandó a fegyverzetcsökkentésre, ha Izrael is vállalja ezt.