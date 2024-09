- Hetényi Zsuzsa: A háború elleni tiltakozás nem politikai, hanem morális kérdés

tiltakozás;levél;Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál;orosz-ukrán háború;Hetényi Zsuzsa;

2024-09-24 20:27:00 CEST

Mint beszámoltunk róla, csütörtökön indul a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenárison, amely eseményen számos nemzet irodalma képviselteti magát, köztük az orosz is. Hetényi Zsuzsa irodalomtörténész, műfordító pedig ennek apropóján tiltakozásának adott hangot amiatt, hogy a rendezvényen két olyan orosz író – Alekszej Gravickij és Dmitrij Bak – is jelen lesz, aki nyíltan támogatja Vlagyimir Putyin Ukrajna ellen indított háborúját.

A témában lapunk megkereste Gál Katalint, az eseményt szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnökét, aki úgy reagált, a két orosz személyt más nemzetközi könyves és kulturális események is befogadták, így például a Frankfurti Könyvvásár. – Én óva intek mindenkit attól, hogy ilyen módon kezdje el szemlélni egy könyvfesztivál résztvevőinek összetételét. Nem lehet állandóan azt vizsgálni, kit miért fogadunk be, mindenkinek ellenőrizni a pedigréjét, mert attól tartok, hogy egyszer csak eljöhet az a pillanat, hogy minket nem fogadnak be valami rajtunk kívülálló okból – válaszolt Gál Katalin – Szerintem némi empátiával kell kezelni ezt a kérdést, hiszen jelen esetben is kiderült, hogy a szerző magyar kiadója lényegében „ártatlan”. Az sem elhanyagolható, hogy Alekszej Gravickij egy science fiction-író, egy olyan műfaj alkotója, ahol kifejezetten a szakértelem számít, ráadásul a műveinek nincs politikai töltete. Hovatovább Hetényi Zsuzsának is utána kellett járnia, és csak a kutatás után derült ki, hogy tagságával, aláírásával tett politikai gesztusokat, mindez a munkássága, közösségi médiás posztjai alapján egyáltalán nem érzékelhető - közölte. A könyves szakember hangsúlyozta továbbá, hogy minden beszélgetésnek van magyar résztvevője, moderátora aki ismeri az adott résztvevőt.

Hetényi Zsuzsa ezek után viszontválaszt juttatott el lapunkhoz. Ebben úgy fogalmazott: „Mindenekelőtt szögezzük le, hogy a háború elleni tiltakozás nem politikai, hanem morális kérdés, és ezt a határvonalat élesen meg kell húzni. Nagyon élesen.” Hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Könyvfesztivál sikere közös érdek, ő maga is sajátjának érzi, ezért böngészte át alaposan a programot, és ezért vesz részt rajta, standügyeletesként és a szlovákiai Bázis kerekasztal beszélgetésén” - írta. Azt is jelezte, hogy a viták és a párbeszédek csak fokozhatják az érdeklődést a könyvünnep iránt, egyébként meg csak a szenzációhajhász média emleget botrányt az ügyben. Ugyanakkor leszögezte:

„Az említett szerzők nyíltan vállalják, hogy támogatják a háborút. Nem rejtegetik. Nem kellett nyomozni. Lehetnek jó szakemberek, lehetnek jó írók, de a háborút és személyesen Putyint támogató nyilatkozatokat nem volt kötelező se aláírni, se közzétenni. Itteni programjaikat az orosz követség és szatellitjei hirdetik. Privilégiumokat élveznek azokkal az írókkal szemben, akiknek háború elleni pozícióját büntetik. Olyan rezsimre esküdtek fel, amely (csak a kultúráról beszélek, nem politikáról!) betilt és kiutasít írókat és rendezőket, letartóztat, megbélyegez és megöl művészeket, és amely minden független kiadót, folyóiratot és újságot kötelez arra, hogy minden egyes publikációja elé tegye ki azt a közleményt, hogy külföldi ügynök.”

Ennek függvényében Hetényi Zsuzsa arra jutott, „jogosan illesztjük hozzá azt a közleményt a rezsimet aláírásukkal támogató szerzők nevéhez, hogy ők a háborút támogatják.” Furcsa kontrasztnak nevezte, hogy az orosz programok a Votisky Zsuzsáról elnevezett teremben lesznek, aki - hívta fel a figyelmet -„kiváló üldözött(!) orosz szerzőket publikált az általa alapított és évtizedekig igazgatott Typotex kiadónál, például Brodszkijt és Harmszot”.

„Azt javaslom a kiadóknak, hogy ha kulturális háttérinformációra vagy ajánlásokra lenne szükségük, bátran keressék a Magyar Műfordítók Egyesületét, mert a műfordítók a világirodalom közvetítői. Akik izgatottan várjuk az olvasókat könyvekkel és új kvízzel standunkon a Könyvfesztiválon, amelynek szakmai és üzleti sikere közös érdekünk” - zárta levelét Hetényi Zsuzsa.