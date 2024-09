- Rétvári Bence: Az utolsó percig figyeljük a védműveket, hogy a legkisebb baleset se következzen be

árvíz;Orbán Viktor;áradás;Duna;

2024-09-25 08:36:00 CEST

Jelenleg Bács-Kiskun, Tolna és Baranya vármegyében van jelen a katasztrófavédelem az árvíz miatt, s ha itt kiegészítő erőre van szükség, azt természetesen az utolsó percig biztosítják - közölte szerda reggeli sajtótájékoztatóján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence azt mondta, a vízügy munkatársai folytatják a járőrszolgálatot, megfigyelik, hogy pontosan hol, milyen készültségre van szükség. Szólt arról is, hogy érezhetően csökken az át- és kivezénylések száma. A fertőtlenítésről szólva azt mondta, az álllami szakaszokon a vízügy, önkormányzati szinten pedig az önkormányzat feladata, amit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) munkatársai is felügyelnek. Emellett Müller Cecília küldött egy részletes tájékoztató levelet az önkormányzatoknak, hogyan kell végrehajtani a fertőtlenítést.

Az államtitkár hangsúlyozta, az árvíz előtti napoktól kezdve az utolsó utáni napokig minden információt igyekeztek megadni. az árhullám érkezése előtti napokban a vízügy szakemberei felmérték a védekezés pontos léptékét, mindenhol kijelölték, hogy hol kell ideiglenes védvonalakat építeni, és azokat milyen magasra, szélesre, stabilra kell építeni, így már a tetőzés előtt mindenki tisztában volt, hogy pontosan milyen védekezési szintig kell eljutni ehhez - magyarázta. Egyúttal felhívta arra is a figyelmet, hogy a vis maior alap tartalmazza a költségek elszámolását.

Rétvári Bence szólt arról is, hogy a Lajtán már előrehaladott állapotban van a szükségtározó leürítése. 29 állami és 41 önkormányzati helyszínen zajlik jelenleg is a védekezés. Az utolsó percig odafigyelünk, az utolsó percig figyeljük a védműveket hogy semmifajta baleset ne történjen. Túl vagyunk a tetőzés időszakán, de nem szeretnénk, ha a legkisebb probléma is felmerülne, éppen ezért szombatig mindenképpen odafigyelnek az árhullámra - fűzte hozzá.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője azt mondta, a Duna teljes magyarországi szakaszán apadás észlelhető, azonban az alsó, bajai és mohácsi térségi szakaszokon a védművek még rendkívül nagy terhelés alatt állnak. Láng István közlése szerint jelenleg az átlagos vízhozam a négyszerese folyik, ezért itt a figyelőszolgálatot várhatóan még két napig fenntartják. Baján szombat reggel, Mohácson pedig szombat délben szűnik meg a készültségi szint. Szerdán leürül a Lajta tározója is, ezért Pintér Sándornál este kedden este, hat órakor kezdeményezik a rendkívüli helyzet megszüntetését. Megjegyezte, hogy csak egy tározót kellett megnyitni, így az előre becsült mintegy 160 milliós nagyságrendű helyett fele akkora a kár keletkezett. Ezek mind mezőgazdasági területeken keletkeztek.

A főigazgató jelezte, most már a helyreállításra, illetve a mostani árvíz tapasztalatainak összegzésével ki kell jelölni azon fejlesztéseket, amikkel tovább növelhető a biztonság.