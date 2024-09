- Szexképmutatás

szexualitás;Schmidt Mária;

2024-09-26 06:00:00 CEST

Nem elég, hogy internet nélkül maradtak egy már nem is létező országban, a tetejébe most már nem is szexelnek: rájár a rúd a németekre. De miután ennek a rúdnak Schmidt Mária, a NER egyik ideológiai gyönyörfokozója fogja a végét, még ne kezdjük el temetni az egyik legerősebb, legszolidárisabb és legtehetősebb európai társadalmat.

A kormányközeli ingatlanfejlesztésbe belegazdagodott kurzustörténész, és úgy általában a (harácsolásban) gondolkodó fideszes elit régóta ki van bukva a németekre (nota bene: azokra, akiktől a tolvajrezsim-fenntartó növekedés garmadája érkezik). Már a saját pártcsaládjukban politizáló kereszténydemokrata kancellár, Angela Merkel is szembement az orbáni bevándorlás- és civil ellenes politikával, és persze helytelenítette a jogállamisági pillérek hátrafelé nyilazó oldalba csinálását. Merkel örökösei pedig páros lábbal rúgták ki az európari keresztény és konzervatív világból Orbánékat. Nevezettek mára egy kínos szélsőjobboldali EP-gruppenpartiban kötöttek ki, és van egy fogadásunk, hogy e helyt hamarosan a villany felkapcsolásáért fognak proklamálni erőteljesen.

Schmidt Máriát magyarra fordítani amúgy bajos, de azért tennénk egy próbát. Az Identitás, mint politikai fegyver című konferencián elmondott beszédében a Nyugatot vette össztűz alá, ahol a szexuális forradalom nyertesei a felsőosztálybeli férfiak és nők, a lejjebb lévő férfiak nem jutnak nőhöz, a nők férfihoz, a feministák elérték céljukat, de nem állnak le, és a Fidesz családforgalma nap nap után támadás alatt áll. És miután Németország nem pucsít be Putyinnak (oda sem férne Orbántól), ezért a komplett magyar szőrén lovagló besenyőpolitika szerint háborúpárti. Háborúzz, ne szeretkezz! – találta meg a németek jelszavát Schmidt. Szertelenül fickándozó gondolatmenetében egy jó dolog van: nem adja fel, folytatja, mondja. A nevetés fiatalít.

Amúgy a szex és az orosz latrok megvetése amerikai-európai fegyveres támogatás mellett sem zárja ki egymást. Érdemes lenne kipróbálni a szexképmutatóknak is.