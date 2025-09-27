Érzékeny téma következik, amely a Pride óta egyre nagyobb visszhangot kap, hál' istennek. Persze a közösségi médiában folyamatosan megjelennek a pró és kontra érvek azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan láthat egy gyerek. Káros-e, ha látja a homoszexualitás bármely megnyilvánulását, vagy ha egyáltalán lát bárminemű szexualitást?
Annál, hogy akarunk valamit, amit a másik nem, csak egy gyötrőbb dolog lehet: nem akarni valamit, amit mindenki más igen.
SZÍNHÁZ Z generáció és a pornó generálta konzumszex - képen törli a nézőt a Dollár Papa Gyermekei előadása.
„Ez a versbeszéd igen teherbíró, sokfelé nyitható, kiválóan, anyanyelveként beszéli, amin viszont megszólal, az a saját, markáns változata… Kupihár Rebeka jó költő, ízig-vérig az…” – méltatta A heterók istenéhez című verseskönyvet és szerzőjét Parti Nagy Lajos a 7000 euróval is járó, Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj fődíjának átadóján. A debütkötet szerzőjével beszélgettünk.
Az érzékenyítés szellemisége igencsak távolt állt a diktatúrától. Már ha egyáltalán ismerte a fogalmat.
Három és fél évtizeddel a rendszerváltás után felesleges tovább idealizálni a tőkés piacgazdaságot és a polgári demokráciát, átengedni a kritikus elemeket szabad manipulációra a populista jobboldalnak. De utóbbit sem kell az ördöggel azonosítani, mert szerves része a globális világrendnek. A 2008-as válság után alakult Helyzet Műhely fiatal társadalomkutatói igyekeznek történeti rendszerkritikával feltárni a mai kapitalizmus ellentmondásait, elidegenítő hatásait, amelyek az élet minden területén jelentkeznek. A szexualitásban és a családmodellben egyaránt. A műhely nemrég megjelent harmadik kötete, A szex politikai gazdaságtana épp ezt a témakört járja körül. Szerzőjével, Csányi Gergely szociológussal beszélgettünk. A módszertani, globális rendszerszintű és a régiónk félperifériás helyzetével kapcsolatos kérdések messzebb vezettek a szexualitástól, de a tágabb összefüggések keretei között sikerült visszatalálni hozzá.
Szombat Éva öt éven át fotózott mindenféle korú, testalkatú és szociális hátterű magyar nőket a hálószobájukban a szexjátékaikkal. Portréalanyai eközben a női testet és a szexualitást övező tabukról, traumákról is beszéltek. A fotográfus megkapta a Robert Capa-nagydíjat munkájáért, az ebből készült I Want Orgasms Not Roses (Orgazmust kérek, nem rózsákat) című fotókönyv itthon is kapható a német Kehrer Verlag kiadásában. Ha nem lenne eleve lefóliázva a hologramos borító miatt, nálunk persze ezt is fóliázni kellene. Pedig a szexualitást nem öncélúan ábrázolja, és a képeken csupa olyan nőt láthatunk, akik erősek, magabiztosak, felszabadultak. Akadnak, akik már ezt fenyegetőnek, legalábbis provokatívnak látják – éppen az ilyen előítéletek levetkőzésére ösztönöz a fotósorozat, emellett beszélgetésre biztat, amitől csak jobb lehet a szex.
Belán Beatrix korábbi önkormányzati képviselő, a kerület kulturális cégének eddigi vezetője vállalta a felelősséget egy általuk szervezett táborban történtek miatt.
A katolikus egyházfő küzdelmet hirdetett a pornográfia mögött húzódó paráznasággal szemben.
A reggeli sávban hangzott el az igencsak korhatáros szöveg.
Először olvasható magyarul Erich Kästner Fabian, avagy egy moralista története címen közismert regényének ősváltozata, az Ebek harmincadja. A főszereplő, Jakob Fabian történetén keresztül megismerjük az 1920-as évek Berlinjének szexuálisan túlfűtött, politikailag pattanásig feszült légkörét. A szöveget a regény 1931-es első megjelenése előtt Kästner kiadója maga „ártalmatlanította” a legprovokatívabbnak gondolt részek kihagyásával, a könyvet a könyvet a náci hatalomátvétel után mégis máglyára vetették. A fordítóval Győri Lászlóval beszélgettünk.
Fura egy gusztusa van.
Világszerte egyre kevesebbet vannak együtt az emberek, az elmúlt tíz évben 20, helyenként 30 százalékkal csökkent az aktív szexuális életet élők száma. Az okok közt van a rengeteg figyelemelterelő dolog, a képernyő, a munka, a pornó, most még a járvány okozta feszültség is. Ettől még nem kerül az emberiség a kihalás szélére, de a válások számát már növelheti, ha nem egymás felé irányul a vágy a kapcsolatokban. A magyarok szexuális szabadságát nem fenyegeti a keresztény-konzervatív holtomiglan-holtodiglan ideál, de a bűntudatkeltésben nagy szerepe van. Egyre többen fordulnak ma szakemberhez, a Covid–19 pedig felgyorsította a folyamatokat, Benke Vali Leria szexuálpszichológus szerint kár, hogy ehhez ekkora nyomás kellett.
Férfiak és városok mentén, párhuzamos szálakon futó, filmszerű történetek. Utazás európai metropoliszok és kultúrák között – különböző párkapcsolatok tükrében, keresztül-kasul időn és téren át. Ambivalens apakép, a kommunizmus lehelete, WC-ben elszenvedett vetélés, útkeresés, majd a kiérdemelt megnyugvás. Bakos Gyöngyivel első kötetéről, a Nyolcszáz utca gyalog című regényről beszélgettünk.
Zökkenőmentesebb lehet a kamaszkor megélése, ha a gyerekeket nem váratlanul érik a testi változások. Konkrét, tabumentes válaszokat adó videosorozatot készített a YELON program.