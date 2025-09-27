Lankad a magyar libidó, haladunk a szexmentes jövő felé

Világszerte egyre kevesebbet vannak együtt az emberek, az elmúlt tíz évben 20, helyenként 30 százalékkal csökkent az aktív szexuális életet élők száma. Az okok közt van a rengeteg figyelemelterelő dolog, a képernyő, a munka, a pornó, most még a járvány okozta feszültség is. Ettől még nem kerül az emberiség a kihalás szélére, de a válások számát már növelheti, ha nem egymás felé irányul a vágy a kapcsolatokban. A magyarok szexuális szabadságát nem fenyegeti a keresztény-konzervatív holtomiglan-holtodiglan ideál, de a bűntudatkeltésben nagy szerepe van. Egyre többen fordulnak ma szakemberhez, a Covid–19 pedig felgyorsította a folyamatokat, Benke Vali Leria szexuálpszichológus szerint kár, hogy ehhez ekkora nyomás kellett.