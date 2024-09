- Damoklesz kardja a Scholz-kormány felett

Németország;FDP;Olaf Scholz;

2024-09-26 09:26:00 CEST

Miután a berlini kabinet legkisebb tömörülése, az FDP mind Türingiában, mind Szászországban, s mind a vasárnapi voksolást követően Brandenburgban nem csak kiszorult a tartományi parlamentből, hanem rendkívül gyenge eredményt ért el, egyre többen követelik a liberálisoktól a szövetségi koalícióból való kilépést. Az FDP-nél sokan úgy gondolják: ez az egyedüli esély arra, hogy az FDP ne szoruljon ki a Bundestagból a következő parlamenti választást követően.

Először, még vasárnap este, Wolfgang Kubicki, az FDP frakcióvezető-helyettese nevezte lehetségesnek, hogy a hárompárti koalíció hamarosan megbukik, egyúttal ultimátumot intézett a kormánynak. „A döntések ősszel születnek meg”, fogalmazott, hozzátéve, nem hiszi, hogy Olaf Scholz kormánya kihúzza karácsonyig. Mindezt azután jelentette be, hogy az FDP Brandenburgban még az egy százalékot sem érte el.

A liberálisoknál azóta is napról napra nő az elégedetlenség, és a párt mind több tagja vélekedik úgy, hogy fel kell robbantani Olaf Scholz koalícióját. A Bild napilap úgy értesült, hogy az FDP vezető testületei már a konkrét kilépési forgatókönyvről tárgyalnak. Minden november 14-én múlhat. Ezen a napon kívánják véglegesíteni a kormánykoalíció pártjai a jövő évi költségvetést, ami állandó vitatéma a szociáldemokraták, a környezetvédők és a liberálisok között. Ha sikerülne egyezségre jutni a büdzséről, akkor az FDP esetleges kilépése is okafogyottá válna. Ez azonban nem lesz egyszerű. Még mindig több millió euró megtakarításra lenne szükség a költségvetésben. A szociális kiadások emeléséhez új hitelek felvételére lenne szükség, ami az alkotmányban is rögzített adósságfék felfüggesztését jelentené. Ez azonban vörös vonal az FDP számára.

Christian Dürr, a liberális párt frakcióvezetője nyitva a Neue Osnabrücker Zeitungnak adott interjújában nem válaszolt a koalíció jövőjét firtató kérdésre. „Én most nem a következő szövetségi választások utáni koalíciókötésekre gondolok, hanem az előttünk álló problémákra és kihívásokra, valamint arra, hogy hogyan akarjuk azokat megoldani”, fogalmazott. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy a jelenlegi kormányzat nem népszerű. „De ez volt az egyetlen stabil konstelláció 2021-ben. A CDU/CSU akkor nem volt alkalmas a kormányzásra” - magyarázta Dürr.

A kilépés mellett foglalt állást Bijan Djir-Sarai, az FDP főtitkára. Szerinte „a migrációs politika teljes megváltoztatására van szükség”. Szavaiból az derül ki, hogy a liberálisok nem elégednek meg a költségvetés elfogadásával sem, hanem keményebb bevándorlási politikát követelnek. Ez azonban elfogadhatatlan a Zöldek és az SPD baloldali szárnya számára.

Gerhart Baum volt szövetségi belügyminiszter szerint hiba lenne a kormányból való kilépés. A Rheinische Post című lapnak elmondta, ez politikai öngyilkossággal érne fel. Rámutatott, hogy az FDP új választások esetén már nem biztos, hogy bejutna a Bundestagba. Ráadásul ez nem a megfelelő időpont egy előrehozott választási kampányra, amely minden rendelkezésre álló erőforrást felemésztene. „Országunk és a világ sokkal nagyobb kihívásokkal néz szembe. Ha az FDP kilép a koalícióból, az a felelősségből való kivonulás jele lenne. Ha Djir-Sarai főtitkár távozni akar, akkor tegye meg”, jelentette ki.