Alakul Olaf Scholz csapata

Hamarosan új korszak köszönt nem csak Németország, hanem az Európai Unió életébe is. Az már most körvonalazódik, hogy ha a jövőbeni berlini kormány politikája nem is különbözik majd jelentősen Angela Merkelétől, hangsúlyeltolódások lesznek majd.