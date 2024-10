- Nem lehet elég korán kezdeni – pénzügyi tudatosságra nevel az Erste és a Pagony mesekönyve

mesekönyv;Erste;pénzügyi tudatosság;

2024-09-26 10:00:00 CEST

Így anélkül mutatják meg a gyerekeknek, mit jelent az eltérő érték, a kölcsön vagy a kamat fogalma, hogy ezekkel a bonyolult kifejezésekkel meg kelljen ismerkedniük. A mesekönyv végén a szülők játékos feladatokat találnak: ezek segítenek abban, hogy a gyerekekkel együtt mélyíthessék el a megszerzett tudást, és elkezdjenek beszélni a kérdésről. Az egyik feladatban például különböző befőttesüvegekbe kell elosztani egy összeget az „azonnal elköltöm”-feliratútól, a „félreteszem a legnagyobb vágyamra”-, valamint a „rászorulóknak adományozom”-feliratúig. A Szert-Szabó Dorottya illusztrációival színesített Cserebere az erdőben a tudatos vásárlásra is megtanít, felfedi, milyen szlogenek, marketingfogások csaphatják be a gyanútlan vásárlót. A könyvet jegyző Czernák Eszternek már van gyakorlata a játékos oktatás terén: ő írta az óvodai beilleszkedést segítő mesekönyv-sorozatot, a Sárkányovit is.

– Úgy látjuk az Erstében, hogy a pénzügyi ismeretekről való beszélgetést nem lehet elég korán elkezdeni, hiszen a már egészen kicsi gyerekeket is foglalkoztatja a téma. És mégis volt egy nagy űr, sok szülő eszköztelen volt abban, hogyan beszéljen róla, hogyan formáljon egy pénzügyileg egészséges szemléletet már a kezdetektől. Erre nyújt megoldást a most megjelent mesekönyv. – emelte ki Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője. A Cserebere az erdőbent szerdán ismertették a Bartók Pagonyban, az eseményen Sárdi Dóra, a Pagony társalapítója hangsúlyozta, az együttműködés nagyon építő volt, mert annak ellenére, hogy féltek attól, hogy egy kötet megrendelésre jön létre, a közös munka példaértékűen és szabadon zajlott.

A Cserebere az erdőben 3-tól 6 éves korig ajánlott, felolvasásra szánt mű, tehát a szülő aktív részvételét igényli, de az olvasni már tudó kicsik akár egyedül is kézbe vehetik. A könyv 2025 nyaráig megérkezik a könyvesboltokba is, de azok, akik Erste Cseperedő Bankszámlát nyitnak gyermeküknek, már most kapnak ajándékba egy példányt. A kötetből jut a hátrányos helyzetű családoknak és a pénzintézet gyermekbarát bankfiókjaiba is, ahol a Cserebere az erdőben színezővel foglalhatják le magukat a legkisebbek. Emellett még idén jön a nagyobb gyerekeknek és fiataloknak a George Junior. A bank nem csak termékekkel, de hasznos és praktikus tippekkel is rendszeresen támogatja a szülőket és a gyerekeket.