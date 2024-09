- Fordulat jöhet a libanoni háborúban

Libanon;Izrael;Hezbollah;

2024-09-25 18:45:00 CEST

A nemzetközi sajtóban már kora délután felvetődött a kérdés, miután az IDF két tartalékos dandárt hívott be az északi frontra. A vezérkari főnök azt nem közölte, mikor indul a szárazföldi offenzíva, de a libanoni terrorcsoport ellen immár hetedik napja tartó háború intenzitása alapján ítélve, rövidesen.

Szerdán még a légiháború folytatódott, az elmúlt két nap során végrehajtott légicsapások Libanonban a legkiterjedtebbek, amelyeket az izraeli légierő valaha is végrehajtott története során. Több mint 250 vadászgép vesz részt a támadásokban, és eddig mintegy 2000 bombát dobtak le. Az IDF több mint 1500 Hezbollah-célpontot támadott Libanon 200 különböző területén. A légicsapások többsége olyan lakóházakra irányult, ahol a Hezbollah lőszert tárolt. A libanoni egészségügyi hatóságok szerint eddig 600 emberéletet követeltek az izraeli támadások.

A Hezbollah az infrastruktúrájára mért heves csapások ellenére képes egyre mélyebben belőni Izrael területére. Szerda reggel közepes hatótávolságú föld-föld rakétával célozta meg Tel Avivot. A terrorcsoport közlése szerint a Moszad, az izraeli hírszerzés székházát célozták. Lapzártánkig több mint 300 rakétát lőttek ki észak-izraeli települések ellen.

A fokozódó regionális feszültségre való tekintettel Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter telefonon tárgyalt izraeli kollégájával, Joáv Gallanttal. Az amerikai tárcavezető világossá tette, hogy „hogy az Egyesült Államok továbbra is készenlétben áll, és eltökélt szándéka a regionális szereplők elrettentése a helyzet kihasználásától vagy a konfliktus kiterjesztésétől.”- írta a The Times of Israel.

A konfliktus azonban máris kiterjedt, egy szárazföldi offenzívával méginkább eszkalálódhat. A Hezbollah ugyanis a térség legerősebb fegyveres milíciája, szakértők szerint katonai ereje meghaladja a libanoni reguláris hadsereg erejét és élvezi Irán támogatását. Bár a Reuters hírügynökség információi szerint a csipogók és walkie-talkiek felrobbantásával 1500 terrorista kiesett, de a szervezet mintegy százezer harcossal rendelkezik.

Az ynetnews portál szerdán olyan információt közölt, miszerint Izrael is elkerülné a totális háborút. Ennek érdekében Benjámin Netanjahu miniszterelnök „zöld utat” adott, hogy az Egyesült Államok közvetítésével tárgyalások kezdődjenek a Hezbollahhal a libanoni konfliktus esetleges átmeneti leállításáról, ami lehetővé tenné a tűzszünetről szóló tárgyalásokat.