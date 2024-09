- Szivárogtatás és cáfolat is jön az Orbán-kormány átalakításáról

Orbán-kormány;Fidesz;kormányátalakítás;2026;

2024-09-26 07:17:00 CEST

Nem ez az első cáfolat, hiszen két hete Gulyás Gergely a kormányinfón is arról beszélt, hogy nem várható kormányátalakítás. Az ügy közben mégis érdekes, hiszen kitartóan tartják magukat azok az információk is, miszerint lesznek változások.

A várható kabinetátalakításról először két hete kaptunk információkat, melyeket aztán kormánypárti körökben próbáltunk igazoltatni. Természetesen száz százalékban senki sem erősítette meg értesüléseinket, mondván, hogy a végső döntés Orbán Viktoré, ő pedig eddig konkrétan nem jelentette be a változtatásokat. A kormányfő csak azt tette egyértelművé szeptember eleji, a kötcsei polgári pikniken elhangzott beszédét követően, hogy amikor jövő tavasszal lejár a Magyar Nemzeti Bank elnökének, Matolcsy Györgynek a mandátuma, a poszton váltás lesz. A hírek arról szóltak, hogy a korábbi gazdasági minisztert Varga Mihály pénzügyminiszter követheti a jegybank vezetői székében. Arra is akadtak utalások, hogy ebben az esetben megszűnne az önálló Pénzügyminisztérium: a majdani gazdasági csúcstárcához kerülne, melyet Nagy Márton jelenlegi nemzetgazdasági miniszter vezetne.

Fideszes belső körökből ezek után – a kitartóan ismételgetett kormányzati cáfolatokkal párhuzamosan - értesültünk úgy, hogy ezek mellett is várhatóak változások a kormányban. Forrásaink szerint ugyan a miniszterelnök elégedett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter munkájával, ám a tárcavezető terhelhetősége magánéleti okok – betegség – miatt behatárolt, emiatt kikerülne a kormányból, s valamelyik külképviselet – több informátorunk a Berlinit említette – vezetését venné át. (Ezt amúgy Gulyás szintén tagadta).

Gulyás Gergely helyére Szijjártó Péter kerülne, aki egyúttal miniszterelnök-helyettesi titulust is kapna, a külügyet pedig Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója vezetné a továbbiakban, egyúttal a Külgazdasági és Külügyminisztériumból a külgazdaság átkerülne az új, gazdasági csúcstárcához, Nagy Márton irányítása alá. Több forrásunk azt is állította, kitelt Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter ideje is – az is elhangzott, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, s amúgy eredendően is csak ideiglenes megoldásnak szánták –, s ezt kulturális körökből is megerősítették, jelezve, hallottak a tervezett miniszterváltásról.

Ezek után kerestük meg a kormányfőt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát, a Miniszterelnökséget, a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, a Pénzügyminisztériumot és a nemzetgazdasági tárcát, igazak-e értesüléseink, valósak-e az általunk hallott személycserék?

Arra is rákérdeztünk,

ha Szijjártó Péter miniszterelnök-helyettes is lesz, mi lesz a sorsa Semjén Zsolt jelenlegi miniszterelnök-helyettesnek?

melyik külképviselet vezetését veheti át Gulyás Gergely?

ki kerülhet Orbán Balázs helyére politikai igazgatónak?

miért választják ismét külön a külgazdaságot a külügytől?

s egyáltalán, mi indokolja az esetleges változtatásokat, illetve mikor kerülhet rájuk sor?

Erre érkezett a már említett minimalista válasz két helyről is - persze azt lett volna a meglepő, ha az Orbán-kormány éppen a Népszavának ismeri el a tervezett változásokat, amelyekről egyébként a Szabad Európa is értesült és beszámolt.