- A magyarok többsége politikai bosszút sejt az Iványi Gábor-féle iskolák bezárása mögött

felmérés;MET;Iványi Gábor;iskolabezárás;fővárosi kormányhivatal;Publicus Intézet;Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola;

2024-09-26 05:50:00 CEST

„Ön egyetért azzal, hogy az Iványi Gábor-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség több iskoláját is bezáratta az illetékes kormányhivatal az adósságaik miatt azzal az indokkal, hogy ez veszélyezteti a gyerekeket?” Erre a kérdésre csak 11 százalék felelt igennel, míg 66 százalék nemmel a Publicus Intézet – a Népszava megbízásából, ezer fő megkérdezésével készült, életkor, nem és iskolázottság szerint a felnőtt népességre reprezentatív – felmérése során.

A kérdésre 23 százalék nem tudott, vagy nem akart válaszolni. Az ellenzékkel és a Tisza Párttal rokonszenvezők körében alig kimutatható a bezárásokkal egyetértők aránya (2-2 százalék), a fideszesek esetében ez a szám jóval magasabb: 39 százalék.

A kormánypártiak közül azok voltak a legtöbben, akik nem feleltek a kérdésre (41 százalék), fennmaradó 20 százalékuk nem értett egyet az iskolabezárásokkal.

Az egyetértőkre szűkítve a kört a Publicus Intézet azt is megkérdezte, hogy akkor is helyeslik-e az iskolák bezárását, ha figyelembe vesszük: Iványiék azért halmoztak fel adósságokat, mert egyházukat az állam megfosztotta eredeti státuszától és az azzal járó költségvetési források jó részétől. Az egyetértők 60 százaléka ennek tudatában is kitartott álláspontja mellett,

ugyanakkor 26 százalékuk elbizonytalanodott és nem válaszolt, 14 százalék pedig azt mondta, hogy így már nem ért egyet a bezárásokkal.

Mint arról többször beszámoltunk, az illetékes kormányhivatalok pár nappal a tanév kezdete előtt döntöttek az iskolabezárásokról, ami miatt közel ötszáz gyerek sorsa vált bizonytalanná. Az egyháztól kapott tájékoztatás szerint néhányuknak még mindig nem találtak másik iskolát, a túlnyomó többségnek lett ugyan helye, de attól a diákok nem lettek boldogabbak. Főleg Szegedről, a saját nevelési igényű gyerekek helyzetéről érkeznek rossz hírek: nem kapják meg a nekik kötelezően járó fejlesztéseket.

Közben a MET józsefvárosi központját az a veszély fenyegeti, hogy a közműcég elzárja a gázszolgáltatást. A tartozások az állami támogatások elvonása miatt keletkeztek. Az egyház részletfizetési kérelmet nyújtott be, és abban bízik, hogy a számukra adott több mint 1 milliárd forintos egyszázalékos felajánlás – amit majd később folyósít a költségvetés – megfelelő fedezetet jelent a törlesztéshez. A MET az adóhatósággal is tárgyalásokat kezdeményezett az inkasszált számlák és a végrehajtások felfüggesztése ügyében.

A Publicus adatai szerint a többség úgy gondolja, hogy Iványi Gábor elleni politikai bosszú áll az iskolák bezárásának hátterében. A megkérdezettek 48 százaléka „nagyon valószínűnek”, további 11 százaléka „inkább valószínűnek” tartja ezt a lehetőséget (összesen 59 százalék). Mindössze 13 százalékot tesznek ki azok, akik nem adnak hitelt ennek a magyarázatnak (közülük 10 százalék a „nem valószínű”, 3 százalék az „inkább nem valószínű” választ jelölte meg, miközben 28 százalékról nem derült ki, mit gondol). Politikai bosszúra

a fideszeseknek csak 19 százaléka gyanakszik, viszont az ellenzék és a Tisza Párt támogatóinak nagy többsége (84, illetve 90 százalék) ezen a véleményen van, ahogyan a pártnélküliek 56 százaléka is.

A magyar társadalom csaknem háromnegyede (74 százalék) hallott arról, hogy az illetékes kormányhivatalok bezáratták a MET fenntartásába tartozó több iskolát adósságok miatt. A vizsgálat ugyanakkor azt is feltárta, hogy a kormánypártiakhoz jóval kisebb arányban jutott el a hír (59 százalék), mint a külön mért ellenzéki szavazókhoz és a Tisza Párt szimpatizánsaihoz (90-90 százalék). A pártnélküliek 71 százaléka értesült a történtekről.