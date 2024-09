- Júliusban 424 millió forint adóssága volt annak a budapesti kormányhivatalnak, amelyik a 150 milliós tartozásra hivatkozva bezáratta az Iványi-féle Wesley-iskolákat

tartozás;bezárás;adósság;Budapest Főváros Kormányhivatala;Magyar Evangéliumi Testvérközösség;Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola;

2024-09-05 05:45:00 CEST

„A fenntartó által felhalmozott jelentős köztartozás, illetve közüzemi díjtartozás veszélyezteti a gyermekek folyamatos és biztonságos nevelését.” Mint arról már írtunk, erre hivatkozva döntött úgy a fővárosi kormányhivatal, hogy – heves tiltakozásokat kiváltva, 300 hátrányos helyzetű, főként sajátos nevelési igényű gyereket bizonytalanságba taszítva – bezáratja az Iványi Gábor lelkész vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) két fővárosi iskoláját, amelyek a fenntartó állítása szerint összesen mintegy 150 millió forinttal tartoztak.

A köznevelési törvény alapján kétség kívül volt erre lehetősége a kormányhivatalnak, ám ezzel együtt is visszássá teszi a döntést az a tény: a tartozást szankcionáló szervezet maga is úszik az adósságban.

A Magyar Államkincstár (MÁK) legutolsó, július adatai szerint ugyanis az ország második legjobban eladósodott kormányhivatala, a Sára Botond főispán vezette budapesti 424 millió forinttal tartozott beszállítóinak.

(A kormányhivatalok közül a legnagyobb adóssággal a Pest megyei „ispánság” állt az élen, ott a lejárt és kifizetetlen adósságok elérték a 704 millió forintot.) A fővárosi hivatal évek óta rendszeres szereplője a közintézményi adóslistának. A 20 megyei kormányzati helytartóságból július végén 15 görgetett maga előtt néhány milliós, tízmilliós lejárt tartozást. Felkerült erre a a listára a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal is, amely szintén bezárt egy Iványi-féle iskolát a tanévkezdés előtti napokban. A szegedi kormányhivatal legutóbb csak 2 millió forint miatt került a szégyenlistára, de tavaly augusztusban 148 millióval, idén áprilisban 58 millió forinttal tartozott a MÁK adatai szerint. Július végén a kormányhivatalok összes adóssága 1,5 milliárd forintra rúgott, ez 124 millió forintos növekedést jelentett egy hónap alatt.

Az Iványi-intézmények bezáratását árnyalja az is, hogy – miként arról többször írtunk – az állami iskolákat fenntartó tankerületi központok is rendszerint adósságokat görgetnek maguk előtt, különösen az őszi, a téli és a tavaszi időszakban. A MÁK adatai szerint a tankerületi központok lejárt tartozásállománya tavaly novemberben több mint 1,8 milliárd forint volt. A kormány decemberben rezsitámogatást adott a központoknak, így az összeg 26 millió forintra csökkent. Ám januárban és februárban ismét nőni kezdtek a tankerületek adósságai, amelyek márciusra mintegy 3,5 milliárd forintot tettek ki – ekkor ismét kormányzati beavatkozásra volt szükség. Egyes tankerületi központok még a nyári szünetben is tartozásokkal küszködtek, például a Békéscsabai Tankerületi Központnak idén júniusban 119 millió, júliusban már 155 millió forint volt a lejárt adóssága.

Az állam úgy kéri számon egyes iskolákon az adósságot, hogy közben szinte minden területen komoly kifizetetlen számlái vannak. A Magyar Államkincstár adatai szerint július végén a költségvetési intézmények lejért adóssága összesen 79,8 milliárd forint volt.

A tartozás legnagyobb részét évtizedek óta az állami kórházak halmozzák fel, de a notórius adósok listáján megtalálhatóak a rendőrségek és büntetés végrehajtási intézetek is. Az államkincstár adatai szerint július végén a börtönök összesített lejárt adóssága 4,2 milliárd forint volt, a rendőrség összesen 23,3 milliárd forint lejárt adósságot halmozott fel szállítóival szemben. A kórházak, egészségügyi intézmények összesített lejárt adóssága ugyanekkor 46,7 milliárd forint volt, ami a gazdálkodásukat és működésüket és betegellátás alapjaiban veszélyezteti.