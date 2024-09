- Újra megnyitották a budapesti rakpartokat

Budapest;közlekedés;Karácsony Gergely;rakpart;

2024-09-26 07:22:00 CEST

Csütörtök reggel 5 órától újra szabad az autósforgalom előtt a pesti és a budai alsó rakpart - ezt Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be a Facebookon.

„A kollégák elképesztő munkát végeztek, a budai rakpart mellett a várakozásokhoz képest korábban végeznek a pesti rakpart takarításával is. Nem lehet elégszer megköszönni a Budapest-család dolgozóinak áldozatos munkáját” - írta a főpolgármester, hozzátéve, a BKV is megfeszített erővel dolgozik azon, hogy péntekre a villamosforgalom is helyreállhasson a pesti rakparton.