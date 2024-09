- Ne szigetelj!

lakásfelújítás;energiahatékonyság;energiatakarékosság;szigetelés;

2024-09-30 06:00:00 CEST

A nyáron építőipari vállalkozók ingyenes födémszigetelési ajánlatokkal kezdtek kilincselni a falvakban és a kertvárosokban. Sokan azt gondolhatták, ez túl szép, hogy igaz legyen és megint csak balekokat próbálnak így palira venni. Újságírók ugyanakkor kiderítették, hogy a lényeget illetően nincs itt semmiféle átverés, csupán a magyar valóság találkozott az EU piaci alapú környezetvédelmi ösztönzőivel. Derék brigádjaink ugyanis kiszagolták: a három éve, különösebb feltűnés nélkül futó, uniós hátterű Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerben a födémszigeteléssel megszerezhető „hitelesített energiamegtakarítási tanúsítványok” a kivitelezés költségeinél jóval drágábban tehetők pénzzé. Nyolc óra alatt három födémmel számolva ez napi félmilliós haszon. Persze a pénzszagra megjelentek a hiénák is, akik a tanúsítványhoz szükséges fotó elkészülte után vitték magukkal az üveggyapotot is.

A kavarodásban mégis elveszni látszott a lényeg: a magyar kormány 14 évnyi szabotálása után, az uniós ösztönzők hatására, a hazai vállakozók, napjában hármasával, elkezdték leszigetelni a lerobbant családi otthonokat, faragva nem csak a háztartások, de az állam tetemes és felesleges rezsikiadásain is.

Mint tudjuk, Orbán az ilyet tartósan nem tűrheti. A közműhatóság gyorsan lépett is. De nem ám megtérülés-javító, esetleg alaposabb felújítást célzó ösztönözők beépítésével. Áh, az túl észszerű lett volna. Ehelyett drágább alapanyagok előírásával és más módon is lerontották a megtérülést. Szakértők szerint ez várhatóan vissza is veti a vállalkozók és a lakosság érdeklődését. Ismét helyreáll a rend: marad a kutyát se érdeklő házfelújítási kormányprogram, Orbán pedig tovább utalhatja ezermilliárdjainkat Putyin gázáért, amivel újból felfűthetjük és telefüstölhetjük a magyar utcákat.

Még szép.