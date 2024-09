- Úgy tűnik, megtaláltuk a tettest az abszurd baranyai disznóölés ügyében

disznóvágás;

2024-09-27 11:41:00 CEST

2023. november 12 én, vasárnap, reggel fél hétkor egy süldő loholt az 57-es úton, Pécs határában. A gazdátlan jószágot meglátta két járőrszolgálatra vezényelt rendőr, és megkérték a Pécsi Közterület-felügyelet ebtelepének alkalmazottját, hogy fogja be a közlekedésbiztonságot veszélyeztető négylábút. A kérést az ügyeletben lévő gyepmester teljesítette, és bevitte a süldőt az ebtelepre. Tudta, hogy ez szabálytalan, hisz a telepnek csak kutyák elszállásolására van engedélye, de nem volt hova vinni a cocát. A városban működő egyesületi és magántulajdonú állatmenhelyek egyike se fogadhat ugyanis sertéseket.

A közterület-felügyelet vezetője, Schranz Richárd másnap szembesült az 50 kilós süldő elhelyezésének nehézségeivel, de abban bízott, pár napon belül meglesz a jószág gazdája, s azzal meg is oldódik a gond. Csakhogy a süldő mindkét füléből kivágták az azonosítására szolgáló krotáliát, ami arra utalt, hogy a jószágot valaki ellopta, s tőle meg megszökött az ebtelep illetéktelen lakója. Ám senki sem jelentkezett a cocáért, a rendőrség pedig se a gazdát, se a tolvajt nem találta.

Így az ebtelepen nem tehettek mást, óvták és etették a süldőt.

Az egyik gyepmester, Pető Zoltán otthon disznókat tart, így ő hozott takarmányt a röfinek. Schranz Richárd szerint nem volt semmiféle terv arra, hogy mi legyen a cocával, arra gondoltak, hogy majd valamilyen szociális célra felajánlják. Ez így ment májusig, amikor a telepet ellátó hatósági állatorvos, Ignits Éva utasításba adta, hogy vágják le, a mázsásra erősödött sertést.

– Nem tehettem mást – mondja döntéséről az állatorvos –, a sertésről semmit se tudtunk, így 55 nap különbséggel két szerológiai vizsgálatot kellett volna elvégezni rajta, öt betegségre. Ezt a felügyelőség nem vállalta, és egyébként se volt engedélyük a tartására.

A sertés pár nappal később eltűnt a telepről.

Három hónap múlva viszont legendaként új életre kelt. Augusztus végén a kormánypárti sajtó arról írt, hogy az „ebtelepen felhizlalt” jószágot Fürj Csaba, az ellenzéki összefogás jobbikos képviselője vitte haza és ölte le, a helyi fideszes politikusok pedig azt pedzegették, hogy az így nyert húst szolgálhatta fel híveinek a júniusi választás kampányának hajrájában.

A lapok azért gyanakodtak Fürjre, mert hozzájutottak az ebtelep biztonsági kameráinak felvételéhez, amin két gyepmester beszélget a disznóról. A filmen az egyik alkalmazott ezt mondta:

– Elmentek a Bamához (a megyei laphoz – a szerk.)

– A Bama ki is fogja tenni – bólintott rá a másik – (…) A Bama ki fogja tenni az oldalra, hogy le (…) a malacot (…) És mi történt a malaccal? A Fürj Csaba elvitte (…) te ne foglalkozz vele, majd én bevállalom! (...)

A kormánypárti médiatermékek sorra feldolgozták a témát. Megkeresték Fürj Csabát, ő felháborodottan reagált:

– Nonszensz! Én azt a rohadt malacot nem is láttam. Sosem voltam ott! Mégis, mi a szart csinálnék én egy malaccal?!

Fürj szerint azért próbálták rákenni a malaclopást, mert az ő körzetében – a szavazategyenlőség miatt – szeptember 22-ére időközi választást írtak ki, és le akarták járatni. Ha ez sikerült is valamennyire, a 22-ei választást Fürj Csaba fölényesen megnyerte, s ezzel az ellenzéki összefogásnak maradt arra esélye, hogy a következő öt évben is irányíthassa Pécset.

Hári József, a Fidesz önkormányzati képviselője viszont úgy véli, hogy Fürjnek le kell mondani a képviselőségről, ha nem tisztázza magát a malaclopás dolgában. A pártja listájáról az idei választáson a közgyűlésbe be nem jutó Hári állítja, hogy biztos információja van arról: a felvételen elhangzó szövegen nincs mit félreérteni. Az informátorával azonban nem hozott össze, így vele nem beszélhettem.

Fürj Csabát megkerestem, ő kitartott amellett, hogy nem is látta azt a disznót. Az időközi választást „behúzó” képviselő elkezdte feljelenteni azokat az újságokat, akik tényként állítják-sugallják a befeketítésére kitalált vádat.

Az ebtelep filmen szereplő alkalmazottai is Fürj ártatlansága mellett tanúskodnak.

– Nem ő vitte el – mondta kérdésemre válaszolva Pető Zoltán (aki a filmen arról beszélt, hogy Fürj vitte el a malacot).

– De akkor miért mondta a filmen, hogy ő vitte el?

– Csak azt akartam ezzel mondani, hogy a Bama mindenképp azt írja majd, hogy Fürj vitte el. Azért mondtam, mert épp kamerázták a telepet a kerítésnél valamelyik laptól. Emiatt került ez az egész szóba.

– Önnek viszont tudnia kell, hogy ki vitte el azt a disznót.

– Persze, hogy tudom.

– Ki volt az?

– Nem mondom meg.

– Pedig egyszerűbb volna. A rendőrségen feljelentés van az ügyben, a nyomozóknak úgy is el kell majd mondja. Nem lehetne már most is.

– Hát jó: én vittem el – vallotta be az 55 éves férfi. – Én hoztam neki naponta takarmányt, én etettem, és végül én is vittem haza és öltem le.

– A hússal mi lett?

– Mi lett volna? Megettük.

– A családdal?

– Igen.

– Kapott egyébként engedélyt arra, hogy hazavigye?

– Nem tiltották meg. Az volt az utasítás, hogy vigyük el a telepről és öljük le. Megtettem.

– Nem Fürj Csaba tette?

– Dehogy!

Itt már beleszólt a beszélgetésbe Pető kollégája, az említett felvétel másik szereplője, Vető Zsolt:

– Nem Fürj vitte el, esküszöm a családom életére – tette hozzá a négygyermekes férfi.

Megosztottam a fentieket Hári Józseffel.

– A két gyepmester védi a képviselőt – értelmezte a hallottakat Hári –, mert féltik az állásukat.

Megjegyeztem, hogy az egyik gyepmester állása most van inkább veszélyben, miután „elvitte a balhét”, igaz, ma gyepmestert találni nehezebb, mint igazgatót.

Hári József nevetett, aztán ennyit mondott még:

– A rendőrség majd megtalálja ki vitte el azt a disznót. De hadd mondjak még valamit! A malacot először felajánlották a Mancs egyesületnek. Miután leölték, Fürj képviselő 80 ezer forintot adományt ajánlott fel a Mancsnak. Miért? Nyilván bűntudatból. Körülbelül 80 ezer forint lehet egy százkilós disznó ár. De a Mancs nem fogadta el, állítólag azzal az indokkal, hogy malactolvajtól nem kell a pénz.

A magánállatkertet fenntartó MancsRanch vezetője, Fejes Rózsa másképp magyarázta, hogy miért nem vették át a pénzt:

– Azért, mert leölték a malacot. Az ütközik a mi elveinkkel. A ránk bízott állatokat mi sosem öljük le, hanem gondoskodunk róluk, halálukig.

Fürj Csaba szerint az, hogy a Mancsnak pénzt ajánlott fel, semmiféle kapcsolatban sincs a disznó leölésével.

– Szoktam adni nemes célokra, épp akkortájt hallottam róluk, ezért akartam küldeni 80 ezer forintot.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy bár van, aki magára vállalja az ebtelepi coca leölését, a választ a Fidesz aligha fogadja el. Reménykedjünk, hogy a nyomozás megnyugtatóan tisztázza majd az ügyet.