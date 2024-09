- Korrupcióval vádolják New York polgármesterét

ügyészség;polgármester;New York;korrupciós vádak;Eric Adams;

2024-09-26 20:19:00 CEST

Az 57 oldalas vádiratot csütörtök reggel ismertették Eric Adams New York-i polgármesterrel, amelyben öt bűncselekménnyel, köztük vesztegetéssel, csalással, összeesküvéssel és külföldi állampolgároktól származó kampányfinanszírozással vádolták meg – írja a CNN. Az ügyészek szerint a bűncselekmények 2014-ben kezdődtek, amikor a demokratapárti politikus Brooklynban, New York egyik kerületében elnöki pozíciót töltött be, és csaknem egy évtizeden át jogosulatlanul értékes juttatásokat kért és kapott gazdag külföldi üzletemberektől, konkrétan egy török ​​kormánytisztviselőtől.

Adams luxusutazást és egyéb juttatásokat kapott, sőt, 2018-ban, amikor Adams bejelentette, hogy 2021-ben indul New York polgármesteri tisztségéért, illegális kampányhozzájárulást is kapott. Az ügyészség szerint megválasztása után mindezekért cserébe nyomást gyakorolt ​​a New York-i tűzoltóságra, hogy tűzvizsgálat nélkül nyithassanak meg egy török ​​konzuli épületet. Damian Williams, New York déli körzetének ügyésze közölte, hogy a polgármester „hosszú ideig tartó összeesküvésben vett részt”.

Eric Adamst a vádemelés nem lepte meg, de tagadta a vádakat, és arról beszélt: „Alig várom, hogy megvédhessem magam és megvédhessem a város lakosságát, ahogyan egész szakmai pályafutásom során tettem”. Adams 2022 januárjában lépett hivatalába a város rendőrkapitányaként, majd a Demokrata Párt polgármestereként a bűnözés elleni kemény fellépést és a város újraindítását ígérte a Covid-járvány után. A szövetségi nyomozók házkutatást tartottak nála és több munkatársánál.