Gy. D.;

New York;egészségügy;veszélyhelyzet;majomhimlő ;

2022-07-31 15:16:00

Egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett New York a majomhimlő terjedése miatt

Eric Adams polgármester szerint mintegy 150 ezer lakos lehet kitéve a fertőzés veszélyének, a hatóságok pedig dolgoznak azon, hogy még több védőoltást szerezzenek be.

Egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett New York a majomhimlő terjedése miatt – erről számolt be vasárnap a The Guardian.

Eric Adams polgármester és Ashwin Vasan New York-i egészségügyi biztos a döntést ismertetve elmondta, hogy mintegy 150 ezer lakos lehet kitéve a fertőzés veszélyének. Az egészségügyi veszélyhelyzet lehetővé teszi, hogy a hatóságok sürgősségi rendeleteket adjanak ki, és különböző intézkedésekkel próbálják meg lassítani a fertőzés terjedését.

„Továbbra is együttműködünk szövetségi partnereinkkel, hogy több dózist biztosítsunk (a vakcinából), amint elérhetővé válnak” – közölték.

Kathy Hochul, New York állam kormányzója nemrég katasztrófahelyzetet hirdetett, az állam egészségügyi hivatal pedig közölte, hogy a majomhimlő „közvetlen veszélyt jelent a közegészségügyre”. San Francisco polgármestere csütörtökön veszélyhelyzetet hirdetett az esetek növekvő száma miatt.

New Yorkban péntekig 1345 majomhimlős esetet jelentettek az amerikai járványügyi központ (CDC) információi szerint. A második legtöbb esetet (799) Kaliforniában jegyezték fel.

Az Afrika nyugati és középső részén évtizedek óta jelenlévő betegség korábban ritkának számított a kontinensen kívül, egészen májusig, amikor is több tucat majomhimlő-fertőzöttet azonosítottak Európában, Észak-Amerikában és egyéb helyeken. Napjainkra több mint 22 ezer majomhimlős esetet jegyeztek fel közel 80 országban, és körülbelül 75 ember veszthette életét a fertőzés következtében, többségében Nigériában és Kongóban. Pénteken először jelentettek halálesetet a földrészen kívül, az egyiket Brazíliában, a másikat Spanyolországban. Utóbbi országban szombaton újabb halálesetet jelentettek a fertőzéssel összefüggésben.

Magyarországon a legutóbbi adatok szerint 33 majomhimlős esetet azonosítottak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nemrég azonban közölte, hogy heteken belül megérkezhetnek a majomhimlő elleni védőoltások Magyarországra.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a múlt szombaton globális egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a kór miatt.

A vírus bőrfelületek hosszan tartó érintkezésével, valamint közösen használt ágynemű, törölköző és ruházat révén is terjed. A jelenlegi vírus ritkán okoz halált, a fertőzöttek általában néhány hét alatt meggyógyulnak, a vírus okozta bőrelváltozások és hólyagok azonban fájdalmasak. A vírus leginkább a veszélyeztetettebb emberek – a legyengült immunrendszerűek és várandós nők – körében ad több aggodalomra okot.