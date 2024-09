- Elavult az áramhálózat

villamosenergia;Energiaügyi Minisztérium;

2024-09-28 19:25:00 CEST

A hazai és az európai villamosenergia-hálózat átalakításra szorul, mert a jelenlegi rendszer nem a területileg széttagolt, szabályozhatatlan megújuló-alapú energiatermelés kezelésére épült ki – közölte a Magyar Elektrotechnikai Egyesület közleménye szerint a szervezet Siófokon megtartott, 70. vándorgyűlésén Gelencsér Lajos elnök.

Az eddigiekhez képest más, a változó igényeket és a szélsőséges időjárási körülményeket is figyelembe vevő, a digitális fejlesztéseket is alkalmazó megközelítést sürgetett. Mintegy 7 ezer megawatt (MW) megújuló-alapú energiaforrás rendszerbe illesztését, illetve az áramigény 2030-ra várható, 40-50 százalékos bővülését komoly kihívásnak nevezte. Ráadásul a megújulóenergia-alapú villamosenergia-termelés, -elosztás és -felhasználás szereplőinek szempontjai némiképp eltérőek. A szükséges párbeszédet szolgálta például a vándorgyűlés is - húzta alá Gelencsér Lajos.

A villamosenergia-igények nagyarányú fokozódása és az időjárásfüggő megújulók tömeges megjelenése miatt Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára is a rugalmasabban alkalmazkodó hálózati elemek és az energiatárolási képességek gyors bővítését sürgette. Az energiafüggetlenség és az ellátás biztonságának erősítése jegyében a szaktárca több százmilliárdot fordít hálózatfejlesztésre. Emellett az ügyviteli terhek könnyítését, a háztáji napelemtermelés mérését és az energiaközösségek alapítását segítő intézkedéseket készítenek elő. Csatlakozott mindehhez Mátrai Károly, az állami MVM vezérigazgatója és Katona Ádám, az E.ON Hungária vezérigazgató-helyettese is. Bárdi Barnabás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal főosztályvezetője kiemelte a fogyasztói energiatudatosság növelésének szükségességét is.

Más szakértők az előadottak kapcsán felhívják a figyelmet arra is, hogy az EM májusi közleménye szerint a hazai villamosenergia-igények 2023-ban éppenséggel 8,1 százalékkal estek, idén pedig addig nem mutattak változást. A KSH-adatokból 2022-re 1,9 százalékos visszaesés számolható.