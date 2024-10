- Plakátok a beatkorszakból: Tóth Levente ezres nagyságrendű kollekciójából válogat az Újbuda Galéria tárlata

képzőművészet;plakátkiállítás;

2024-09-28 10:35:00 CEST

„Mindenféle besorolás ellen tiltakozom. Nem esik le az aranygyűrű a grafikus ujjáról, akár ha kereskedelmi plakátot tervez. A művésznek érzékelnie kell a kort, az egész világot, a tudományt, a technikát: nem mondom, hogy értenie kell a rakétához, de tudomást kell vennie róla. És figyelnie kell a leghaladóbb művészetet” – nyilatkozta Kemény György Mészáros Márta 1970-es, Szép lányok, ne sírjatok című filmje plakátjának tervezője egy interjúban. A pop art művész – akinek az LGT Bumm című albumához tervezett borítója is ott a falon – csak egyike azoknak, akiknek művei láthatóak a Zene szemeinknek című plakátkiállításon. Amely – bár ünnepélyesen megnyílt – nem befejezett, érkezhetnek még újabb szerzemények a tárlatra.

Tóth Levente – a Bank360 pénzügyi szakértője – 2017 óta gyűjt plakátokat és lemezborítókat, most ebből az ezres nagyságrendű kollekciójából válogatott az Újbuda Galéria tárlatára. Műalkotásnak tartja az alkalmazott grafikát és szívesen idézi meg a beatkorszakot. Olyanoknak, akik nem éltek még akkor, de megpróbálják beleképzelni magukat, és olyanoknak, akik megélték és boldogan gondolnak rá. Köztük Hegyi Ivánnak – lapunk rendszeres szerzőjének –, aki megnyitotta a kiállítást. „Hogy azóta elment mellettünk az élet, miként annak idején, amikor még kis srácok voltunk, mi mentünk el e plakátok mellett? Ne fájjon! Mick Jagger azt mondta: „Inkább meghalok, mint hogy negyvenöt évesen is a Satisfactiont énekeljem.” Amikor erről beszélt, huszonegy volt. Ma nyolcvanegy, és még nem egyszer nyomja a Get Nót.

Fenyő mamája azt jövendölte a Csavard fel a szőnyeget! megszületésekor: „Ez egy-két évig biztosan sláger lesz, kisfiam.” Amikor e derűlátó jóslat elhangzott, 1966-ot írtunk, 58 nyúlfarknyi évvel vagyunk odébb. (…) A hatás máig tart, a rock amennyire hallható, olyannyira halhatatlan. Ezt plakát nélkül is, azon meg pláne, büszkén hirdetjük” – mondta személyes élményeit felidéző megnyitóbeszédében.

Ott vannak a galéria falain az első Illés-plakátját tizenévesen tervező Szkysznian Wanda alkotásai, a Hair és az Eper és vér, a Beatles és Elvis, LGT és Omega. Székely Kálmán grafikájának köszönhetően Dennis Hopper korszakalkotó Szelíd motorosok-jának, Konkoly Gyula rajza nyomán Bacsó Péter Szerelmes biciklisták-jának, Veszely Ferenc plakátjának segítségével Gothár Péter Megáll az idő című ikonikus filmjének jelenetei peregnek lelki szemeink előtt. És a Coca-Cola, tetejébe a beatkorszak mámorát átélni, mi több, Pierre-t újra irigyelni – jó.