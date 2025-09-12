ENNYIKE? címmel megnyitott a 25. ARC - közérzeti kiállítás a budapesti Bikás parkban. Az október 12-ig éjjel-nappal ingyenesen megtekinthető tárlatot Karácsony Gergely főpolgármester nyitotta meg.
Újra irigyelni Pierre-t.
Az önkormányzat illetékes bizottsága meghozta a döntést, a kiállításnak idén is lesz helye Budapesten.
Az egykori elvtársak bizonyos szempontból lazábbak voltak, mint a NER lovagjai és kiskirályai – többek között ezt a tanulságot is leszűrhetjük a HVG plakátkiállítását látva.
A megszokott városligeti helyszín helyett az Örs vezér útján nézhetik meg az idei, UNFAKE! című pályázat díjnyertes plakátjait. A kiállítás október 7-ig, naponta 23:30-ig látogatható.
A 17. ARC kiállítás szembeállít minket az elmúlt évek lényeges kérdéseivel: mit jelent civilnek lenni, mit jelent magyarnak lenni? A fő képre kattintva galéria nyílik. FOTÓK: Tóth Gergő.
Mától láthatók az ARC plakátpályázatra érkezett és a zsűri által legjobbnak ítélt alkotások a budapesti 56-osok terén.
Horkay István és Molnár Gyula grafikusok Határesetek ’70 című plakátkiállítása nyílt meg augusztus a szentendrei MANK Galériában.