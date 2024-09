- Csalódott a Demokratikus Koalícióban, Tisza Szigetet alapított a volt dombóvári polgármester, de Magyar Péter nem várja tárt karokkal

Szabó Loránd;sikkasztás;DK;mentesítés;felfüggesztett börtönbüntetés;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-27 21:49:00 CEST

A rendszerszintű megújulás elmaradt a Demokratikus Koalícióban – számolt be a 24.hu a furcsa fordulatról, hogy az ellenzéki párt korábbi választókerületi elnöke, Dombóvár volt MSZP-SZDSZ-es polgármestere a Tisza Párthoz kötődő Tisza Szigetet alapított a Tolna megyei városban. Bár Magyar Péter – a korábbi politikusok csatlakozásától eddig elzárkózó – pártja azt közölte, a mozgalmi bázisát jelentő egyesülések esetében nem firtatják az alapítók politikai múltját. ennek ellentmondva a pártelnök péntek esti közleményében név említése nélkül elhatárolódott a történtektől.

Szabó Lorándnak, aki mindig is baloldaliként játszott szerepet, nem csak a politikai múltja érdekes, hanem az ellene zajlott büntetőeljárások is felkelthetik az érdeklődését azoknak, akik nem csak az Orbán-korszakot, hanem az azt megelőző Gyurcsány-érát is elutasítják. A Nemzeti Választási Iroda archívuma szerint a most Tisza Sziget-alapító 2002 és 2006, illetve 2006 és 2009 között MSZP-SZDSZ-es színekben megválasztott szocialista polgármester volt. Akkor, 2009-ben indoklás nélkül lemondott, de Magyar Nemzet korabeli cikke szerint a háttérben az állhatott, hogy első fokon bűnösnek mondták ki és pénzbüntetésre ítélték nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt és további eljárás is indult ellene.

Szabó Loránd egy év szünet után 2010-ben függetlenként újra indult és nyert. Ugyanakkor, ahogy arra a hvg.hu felhívta a figyelmet a polgármestert felbujtóként elkövetett sikkasztás miatt a Kúria két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Szabó Lorándot, ellenben előzetes mentesítést neki, tehát nem számít büntetett előéletűnek, így megőrizhette polgármesteri tisztségét. Sőt 2014-ben a Természetesen nevű egyesület színeiben újraválasztották, majd 2019-től már DK-sként jutott be a Tolna megyei közgyűlésbe, amelynek jövő keddig ma is tagja. Politikai túlélőnek is tekinthető, ugyanis október 1-jétől már ismét Dombóváron szerepel, most a Természetesen önkormányzati képviselőjeként. Szabó Loránd a 24.hu-nak elmondta, közösen alapította a Tisza Szigetet a legutóbbi polgármesterjelölti indulása mögött álló csapattal, melynek tagjai „80-90 százalékban szimpatizálnak” Magyar Péter pártjával. A Tisza Párt részéről elvárás volt, hogy megnevezzenek egy alapítót, ezt Szabó Loránd a közösség felkérésére elvállalta, mondván, a több évtizedes közéleti pályája alatt jártasságot szerzett egyesületi ügyekben.

Mint péntek estére azonban kiderült, utóbbi nemhogy hátrány, hanem egyenesen kizáró ok lehet. Magyar Péter Facebook-posztjában ugyan nem nevezte nevén Szabó Lorándot, de eléggé egyértelműen fogalmazott: „A Tisza Párthoz és a Tisza Szigetekhez nem csatlakozhatnak szándékos bűncselekmény elkövetéséért elítélt emberek. Illetőleg nem csatlakozhatnak parlamenti pártok volt és/vagy jelenlegi országgyűlési képviselői, illetőleg képviselőjelöltjei, továbbá kormánytagok, államtitkárok húsz évre visszamenően. Nem lehetnek tagok továbbá olyanok, akik az MSZMP, vagy a rendszerváltás előtti állambiztonság bármelyik ügyosztályának, vagy a Munkásőrség tagjai voltak.” – Kérjük, hogy a fenti feltételnek való megfelelésről és a kizáró okok hiányáról mindenki írásban nyilatkozzon. Ha a megtett nyilatkozatról később kiderül, hogy valótlan tartalmú, akkor az illető kizárásra kerül a Tisza Pártból és/vagy a Tisza Szigetekből – tette hozzá az ellenzéki politikus.