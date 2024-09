- Tapintani lehetett a feszültséget a Trump–Zelenszkij találkozón

kampány;Ukrajna;elnökválasztás;Egyesült Államok;diplomácia;béketerv;Donald Trump;katonai támogatás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2024-09-27 20:39:00 CEST

Donald Trump: Nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és mint tudják, én nagyon jó kapcsolatban állok Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Szóval ha győznék (a 2024. november 5-i amerikai elnökválasztáson – a szerk.) ezt nagyon gyorsan meg fogom oldani. Volodimir Zelenszkij. Remélem azért, hogy mi ketten egy kicsit jobb kapcsolatban vagyunk – ahogyan ez a CNN által idézett párbeszéd is tanúsítja, tapinthatóan feszült légkörben zajlott az a kevesebb mint egy órán át tartó tárgyalás, amelyre pénteken ült le Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt a hivatalos amerikai látogatáson tartózkodó ukrán elnökkel a a New York-i Trump Towerben.

Bár Donald Trump már többször azt állította magáról, hogy ő akár egyetlen nap alatt véget vetne az orosz-ukrán háborúnak, politikusok és szakértők attól tartanak, hogy ez mindössze annyit jelent, hogy megpróbálja az oroszoknak tett területi engedményekre és a konfliktus befagyasztására rávenni Ukrajnát, amit a kijevi vezetés újra és újra elfogadhatatlannak minősít. Erről egyébként faggatták is az amerikai republikánus elnökjelöltet, de ő a kérdéseket lerázta annyival: – Meglátjuk majd, hogyan alakulnak az események.

Találkozó előtt Volodimir Zelenszkij azt mondta, Donald Trumpnak „győzelmi tervéről” akar beszélni, amelyet előző nap Joe Biden elnöknek és Kamala Harris alelnöknek is bemutatott már. A BBC tudósítója szerint azonban Donald Trump máshová helyezte a hangsúlyt, folyton visszatért arra, hogy Ukrajna „egy poklot él át”, az orosz-ukrán háborút pedig be kell fejezni.

Az előző napokban a republikánus elnökjelölt éles kirohanásokat intézett az ukrán elnök ellen, akit azzal vádolt, hogy miközben országa százmilliárdokat kap az Egyesült Államoktól, nem hajlandó alkut kötni a konfliktus lezárásáról. Kirohanásai nyilvánvalóan arról szóltak, hogy az Ukrajnához fűződő viszony fontos kérdése az amerikai elnökválasztási kampánynak, amelyben Kamala Harris demokrata elnökjelölt néhány százalékkal ugyan, de stabilan vezet a felmérések szerint.

Csütörtökön Kamala Harris jelenlegi alelnökként a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt, és a republikánus vetélytárs nevének említése nélkül azt mondta, hogy „az országában néhányan (…) készek lennének arra kényszeríteni Ukrajnát, hogy szuverén területének nagy részéről mondjon le”. Találkozójuk előtt Volodimir Zelenszkij megköszönte Kamala Harrisnek az elkötelezettségét, és kijelentette, hálás, amiért a Biden-adminisztráció támogatja Ukrajnát. Utóbbi pedig arra figyelmeztetett, hogy egy orosz győzelem további agresszióhoz vezetne, és „felbátorítana” más birodalmi ambíciókkal rendelkező országokat is.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön Joe Biden amerikai elnökkel is találkozott. A Fehér Ház közleménye szerint „az orosz agresszió elleni védekezéshez Ukrajnának nyújtott amerikai támogatásról tárgyaltak”, és az ukrán elnök bemutatta sokat emlegetett győzelmi tervét. Részleteket a tervről továbbra sem tettek közzé, de a közlemény szerint a két vezető megvitatta a diplomáciai, gazdasági és katonai vonatkozásait. Volodimir Zelenszkij azt írta az X-en, hogy szó volt köztük a terv megerősítését célzó részletekről, egyeztettük álláspontjainkat, és megközelítéseinket, és megbíztuk stábjainkat, hogy folytassanak konzultációkat a további lépésekről. – Oroszország nem győzhet (ebben) a háborúban. Ukrajna győzni fog, és mi továbbra is Önök mellett fogunk állni minden lépésnél – mondta Joe Biden az ukrán elnök által megosztott részletek szerint.

Volodimir Zelenszkij amerikai látogatása során Ukrajna új katonai segélyekre kapott ígéretet a szövetségesektől, köztük közel 8 milliárd dollárt az Egyesült Államoktól, valamint további segélyeket az Egyesült Királyságtól, Németországtól és Kanadától. A Fehér Ház azt is közölte, hogy Biden októberben „házigazdája lesz Németországban az Ukrajnai Védelmi Kontakt Csoport vezetői szintű találkozójának, ahol a két vezető áttekinti majd a konzultációk terén elért eredményeket, és egyeztet a nemzetközi partnerekkel az Ukrajnának nyújtandó további segítségről”.