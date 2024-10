- Ki veheti át Haszan Naszrallah helyét a Hezbollah élén?

Irán;terrorizmus;Libanon;Hezbollah;utódlás;Szájjed Haszan Naszralláh;

2024-09-29 17:50:00 CEST

Biztonsági szakértők egybehangzó véleménye szerint egy terrorszervezetet katonai erővel nem lehet felszámolni, csak meggyengíteni. A terrorszervezetek vezetőinek a likvidálása kapcsán előszeretettel emlegetik a hidrát, vagyis hogy minden terrorszervezet olyan, mint a mitológiai lény, amely levágott feje helyett újakat növeszt és csak idő kérdése, hogy egy legyőzöttnek hitt terrorszervezet milyen vezetővel, milyen formában éled újra.

Ezeket a biztonsági szakértőket igazolja a közelmúlt történelme is. Oszama bin Laden likvidálása ugyan megroppantotta az al-Kaidát, de megnyitotta az utat a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet és önjelölt kalifája, Abu Bakr al-Bagdadi előtt. Az ő iraki-szíriai katonai „legyőzésük” után csak néhány év kellett ahhoz, hogy az afganisztáni-pakisztáni határövezetben, ahonnan az al-Kaida is világhódító útjára indult, szárba szökkenjen egy még kegyetlenebb csoport, az Iszlám Állam – Horaszán Tartomány, amely már csápjait Európa felé irányítja és első európai tömeggyilkosságát is elkövette 2024 márciusában a Moszkva peremén fekvő Krasznogorszkban tartott koncerten.

A 64 éves Naszrallah likvidálása után Benjamin Netanjahu azt mondta, ő nem egy terrorista hanem „a terrorista” volt. Kétségtelen, hogy Izrael számára ő jelentette a legnagyobb fenyegetést, hiszen a zsidó állam közvetlen szomszédjában a világ legerősebb milíciáját vezette, amely Izrael felszámolására esküdött fel és Irán feltétlen támogatását élvezte. (A Hezbollahnak politikai és katonai szárnya is van, utóbbit az Európai Unió, az egész szervezetet az Egyesült Államok terrorszervezetként tartja nyilván. Maga a Hezbollah nem tesz különbséget politikai és katonai szárny között.)

Naszrallah 1960-ban született Bejrútban egy kilencgyermekes családban. Az 1980-as évek elején, a libanoni keresztény maroniták és muszlimok közötti polgárháború kitörése után csatlakozott a síita Amal mozgalomhoz, amely azt tűzte ki célul, hogy megszüntesse a libanoni síiták marginalizálódását. 1982-ben már ki is vált, mert az Amal ellenezte a palesztin milíciák libanoni jelenlétét. (A palesztinok szunniták – a szerk.) Iráni támogatással ekkor jött létre a Hezbollah, amelynek egyik alapítója volt Naszrallah is. A szervezet 1985-ös alapító dokumentumában már Ruhollah Homeini iráni ajatollahot nevezte meg egyetlen igazi vezetőjének. Az 1990-as évekre a Hezbollah felfalta az Amalt, Naszrallah pedig elkezdett felfelé lépdelni a vezetői szamárlétrán. 1992-ben lett a terrorszervezet vezetője, miután elődjével, Abbász al-Muszavival izraeli rakéták végeztek.

A Hezbollaht Naszrallah tette azzá, ami ma – a világ legerősebb milíciájává, a Közel-Kelet egyik legfélelmetesebb erejévé, a libanoni közéletet és politikát alapvetően befolyásoló tényezővé. Ehhez az iráni anyagi támogatásnak köszönhetően minden rendelkezésére állt.

A terrorszervezet kiterjedt médiabirodalmat birtokol – amelyet céljai elérésére és ellenfelei lejáratására gátlástalanul fel is használt –, politikai szárnya a libanoni törvényhozás megkerülhetetlen pártja lett. Katonai szárnya erősebb, mint az ország reguláris hadereje. Saját intézményhálózata is van, iskolái, kórházai Dél-Libanonban, a Bekaa-völgyben és Bejrút Dahíje kerületében a Gázai övezetet irányító Hamász példájához hasonlóan már minden a Hezbollah uralma alatt van.

De Naszrallah talán legnagyobb sikere, legfőbb megvalósítása az, hogy a Hezbollahot a polghárború után beillesztette libanoni politikai életbe. A terrorszervezet így legitim nemzeti párttá vált, amely demokratikus választásokon vesz részt, kéri és megkapja a választók jó részének támogatását.

Az al-Dzsazíra és az Arab News azonban emlékeztet, hogy kritikusai szerint Naszrallah politikai erejét a Hezbollah birtokában lévő fegyverek adták, amelyeket sosem habozott bevetni ellenfelei és ellenségei ellen. Ő maga személyesen sosem viselt semmilyen közhivatalt, kerülte a nyilvánosságot, részben bujkált, mégis Libanon legbefolyásosabb személyiségének tartották.

Az arab és héber sajtó Naszrallahot egyaránt karizmatikus vezetőnek nevezte. „Ha ő utcára hívta az embereket, akkor az emberek mentek”, nyilatkozta az al-Dzsazírának egy bejrúti férfi. A katari hírtelevízió jellemzésében mindazonáltal rávilágít arra is, hogy Naszrallah támogatottsága a muszlim országok lakóinak körében nem volt egységes. 32 éven át vezette ugyan a Hezbollahot, széles körben őt tekintették a csoport megtestesítőjének, de idővel elkövetett olyan hibákat, amelyeknek köszönhetően a nem síita libanoniak és a világ szunnitáinak szemében megszűnt hősnek lenni. Népszerűségének csúcsát a 2006-os Izrael elleni háború után érte el, ekkor még sokan hősként tekintettek rá, nemcsak Libanonban, hanem azon túl is. Ez azonban megváltozott, amikor a Hezbollah harcosokat küldött Szíriába, hogy leverjék a Bassár el-Aszad elnök uralmát fenyegető felkelést. Ezután Naszrallahot már nem egy elsősorban Izrael elleni ellenállási mozgalom vezetőjének, hanem egy iráni érdekekért harcoló síita párt vezetőjének tekintették, több arab ország vezetése is bírálta.

Már a szíriai polgárháború előtt merültek fel kérdőjelek Naszrallah körül – emlékeztet az al-Dzsazíra. A Hezbollah-vezérnek sohasem sikerült meggyőznie sokakat a szunnita arab világban arról, hogy nem ő és mozgalma áll Rafik Hariri volt libanoni szunnita miniszterelnök 2005-ös meggyilkolása mögött. Egy nemzetközi bíróság a Hezbollah négy tagját vádolta meg a gyilkossággal, egyet közülük később el is ítéltek. Ennek ellenére Naszrallah továbbra is élvezte hűséges bázisa - főként a libanoni síita muszlimok - a támogatását, akik politikai és vallási vezetőként is tisztelték őt.

A másik törést Naszrallah megítélésében az hozta, amikor a Hezbollah összecsapott 2019-ben a kormány és kormányzati korrupció ellen tüntetőkkel. Ez széles körben rontotta a megítélését. Miközben támogatói továbbra is a síita muszlimok jogainak védelmezőjeként tekintettek rá, sokasodtak a bíráló libanoni hangok is, amelyek azzal vádolták, hogy Teheránhoz hűséges elsősorban, akkor is, amikor a perzsa vezetés érdekei ellentmondanak a libanoni nép érdekeinek.

Az izraeli hadsereg, az IDF a Hezbollah-vezér likvidálása után kiadott közleményében azt írta, Naszrallah 32 éves hivatali ideje alatt a Hezbollah terrorszervezet vezetőjeként felelős volt számos izraeli állampolgár és katona meggyilkolásáért, valamint több ezer terrorcselekmény tervezéséért és végrehajtásáért Izrael ellen és világszerte. Ő volt a fő döntéshozó és egyedüli jóváhagyója a stratégiai döntéseknek, sőt esetenként a taktikai döntéseknek is a szervezetben. A közlemény hangsúlyozta, hogy a Hezbollah az ő döntése nyomán 2023. október 8-án már csatlakozott az Izrael elleni háborúhoz, azóta is folytatja Izrael polgárai elleni támadásokat, „eszkalációba sodorta Libanon államot és az egész régiót”.

Hivatalos közlés ugyan még nincs, de a szokásos eljárásrend szerint Haszan Naszrallah helyét most helyettese, Naim Kasszem automatikusan átveszi addig, míg a súra tanács összeül, hogy új főtitkárt válasszon.

Az izraeli és az arab sajtó egyaránt azt valószínűsíti, hogy az új vezető Naszrallah unokatestvére, Hásem Szafieddin lesz. Ő jelenleg is helyettes vezető, a súra tanács tagja. Az Arab News által felvázolt portré szerint Szafieddin valamivel fiatalabb, mint a meggyilkolt vezető, 50-60 év közötti lehet és kísértetiesen hasonlít az anyag ágon rokon Naszrallahhoz. Ugyanakkor – az ideológiai mellett – szoros családi és vallási kötelék fűzi Iránhoz is. Ő maga a síiták szent városában, Kúmban tanult, fia az Iráni Forradalmi Gárda külföldi műveleti részlege parancsnokának, a 2020 január 3-án egy amerikaiak által végrehajtott bagdadi légicsapásban likvidált Kászem Szolejmáni lányát vette feleségül. Az ősz szakállú, „napszemüveges” Szafieddine nem él rejtőzködő életet, gyakran látni társaságban is, habár 2017-ben az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia is terrorlistára tette.

Amal Szaad, a Cardiffi Egyetem Hezbollah és Libanon kutatója az Arab Newsnak azt mondta, évek óta Szafieddint tartják Naszrallah „legvalószínűbb utódának. A következő vezetőnek ugyanis a maroknyi tagot számláló súra tanács tagjának és vallási személyiségnek kell lennie. Szafieddin ennek eleget tesz, nagy tekintéllyel és erős iráni kapcsolatokkal rendelkezik.