- Már elszórtak 65 millió forintot Magyar Péter magánéletére

Fidesz;propaganda;költés;Magyar Péter;Meta;Vogel Evelin;

2024-09-30 05:45:00 CEST

Vogel Evelin, a Tisza Párt elnökének korábbi barátnője szerdán az Index videójában Gáll Csongornak (akinek 12 milliós szerződése volt a KDNP-vel) mesélt arról, hogy szerinte milyen ember Magyar Péter. Vasárnap délutánig összesen 20, kis értékű hirdetés jelent meg ezzel kapcsolatban az említett felületen. Feltehetően azért költött ilyen keveset egyelőre a kormányoldal a Tisza elnökének újabb lejáratási kísérletére, mert Orbán Balázs Mandiner-interjús kijelentése - amelynek lényege szerint egy orosz támadás esetén nem védekeznénk -, elvitte a fókuszt Vogel Evelinről.

Mindez azért is érdekes, mert 2024. március és április közt a politikus volt feleségére, Varga Juditra alsó hangon 65,3 millió forintnyi hirdetési pénzt szórtak el a kormányoldalhoz köthető nagyobb médiumok és közszereplők, mint például Bohár Dániel, Apáti Bence, Deák Dániel. A végösszeg ugyanakkor feltehetően nagyobb, mint 65,3 millió, ugyanis ebben nincsenek benne például a vidéki oldalak és a kisebb szereplők sem, illetve a Meta rendszerében visszamenőleg kerekített összegeket lehet csak látni. A lapunk által vizsgált portálokon és a közszereplők oldalain összesen 128 hirdetést találtunk, ami Varga Judit és Magyar Péter házasságát, kapcsolatát firtatta. Az első téma Varga Judit Facebook posztja volt, amiben azt állította, Magyar Péter részegen randalírozva a háttal fekvő akkori igazságügyi miniszterhez vágta többek közt a nadrágját, annak övcsatjával együtt. A második, és egyben a leginkább járatott téma Varga Judit bulvár interjúja Hajdú Péternél, ahol részletekbe bocsátkozva mesélt arról, miként bántalmazta őt volt férje, elsősorban verbálisan. A harmadik téma pedig az a rendőri jelentés, ami az egykori házaspár veszekedése során készült. A legtöbb pénzt minderre a Megafonosok költötték, 10 millió forintot Bohár Dániel, Apáti Bence közel 8 milliót, míg Ibolya Csenge és Trombitás Kristóf 6-6 millió forint környékén. Trombitás például 1 milliót szórt el a „bemutatom nektek Vamzer, akarom mondani Magyar Pétert, Varga Judit exférjét!” című videójára. Bohár Dániel pedig négyszer hirdette meg különböző összegekért azt a videót, amelyben arról beszél, hogy Puzsér Róbert szerint vicces, hogy Magyar Péter bántalmazta Varga Juditot. Az Origo szintén 1 milliót költött arra a Hajdú Péter interjú-részletre, ahol a műsorvezető épp arról beszél a volt igazságügyi miniszternek, hogy a nők legyenek bátrak és „merjenek kilépni egy ilyen kapcsolatból”.

Magyar Péter egyébként a legtöbb állítást hazugságnak nevezte, és véleménye szerint mindezek a Fidesz, pontosabban Rogán Antal megrendelésére készültek.

A politikus a Vogel Evelin interjúra, – amelyben a többi közt arról mesélt a volt barátnő, hogy a Tisza Párt elnöke a gyermeke előtt üvöltözött vele, kollégái munkáját is rendszeresen leszólta, és lényegében ő mutatta be minden fontos embernek Magyar Pétert – hasonlóan reagált. A Tisza Párt elnöke állítja, Vogel Evelin 30 millió forinttal zsarolta őt, és a párt további öt tagját is. Ezért a politikus közölte, hogy zsarolás miatt feljelentést tesz volt barátnője ellen. Magyar Péter azt is állítja, Vogel Evelin havi 5 millió forintot kap az Index interjúért ezen túl 11 órányi hangfelvételt adott át a Fidesz pártigazgatójának, Kubatov Gábornak a pénzért cserébe. Vogel később Facebook posztban reagált, és tagadta, hogy zsarolta volna Magyar Pétert.

Lapunk kereste Vogel Evelint, a többi közt kíváncsiak voltunk arra, hogy tervez-e ő is feljelentést tenni Magyar Péter állításai miatt, illetve azért, mert posztjában arra utalt, hogy a politikus és Radnai Márk, a párt alelnöke fenyegette őt. Egyúttal Magyar Péter állításaira és az interjú körülményeire is rákérdeztünk, választ azonban semelyik kérdésünkre sem kaptunk.