- Magyar Péter és Vitézy Dávid visszavágott Karácsony Gergelynek, hazug, semmittevő és áldozati pózolónak tartják

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;alakuló ülés;Magyar Péter;

2024-09-30 11:43:00 CEST

Pácban van Karácsony Gergely, mert szinte nincs senki a Fővárosi Közgyűlésbe jutott képviselők, politikai erők között, akit ne sértett volna meg, akivel ne veszett volna össze vagy ne haragított volna másképpen magára – derült ki a főpolgármester Telex-interjújára érkezett reagálásokból. A Karácsony által említett két politikus, akivel külön-külön is tárgyalt a június 9-i választáson megosztottá vált, többségi frakció nélkül felálló Fővárosi Közgyűlés és Budapest működtetésének és fejlesztésének lehetséges jövőjéről, élesen utasította vissza a főpolgármesteri állításokat és vádakat.

„Karácsony Gergely ma egy hazugságoktól és önellentmondásoktól hemzsegő interjút adott a Telexnek. Hogy ki kibe lett szerelmes az utóbbi hetekben, az elég könnyen megállapítható, ha valaki meghallgatja a miniszterelnök és Karácsony Gergely egymásról adott nyilatkozatait, illetőleg ha követi a kettejük közös olimpiai álmait egy csőd szélén álló fővárosban és országban” – szögezte le Facebook-posztjában Magyar Péter. „Karácsony Gergely mindig abban volt jó, hogy áldozati pózba helyezze magát, hogy sajnálni kelljen és közben mindenkinek mindent megígér, de betartani már nem szereti az ígéreteit. Egy valódi vezető teljesíti a törvényi kötelezettségeit, próbál kompromisszumos jelölteket és megoldásokat találni. Egyeztet az érdemi szereplőkkel és nem vádaskodik.”

Magyar, aki Karácsonnyal folytatott múlt csütörtöki tárgyalásáról eddig nem nyilatkozott, most arról írt, hogy a főpolgármester megzsarolta őt, ha nem támogatják a Gyurcsány-Bajnai kormány embereit Kiss Ambrust és Tordai Csabát, akkor inkább senkit nem jelöl helyettesnek. – Ha nem támogatjuk a szavazatunkkal, hogy a főváros vezetésében és cégeiben itt maradjanak a „régi gárda” kemény titánjai, akkor inkább költségvetést sem készít a fővárosban, és hagy mindent összeomlani, amit aztán majd a Fidesszel közösen a Tisza Pártra próbálnak majd tolni a kétfarkúakkal együtt – vázolta az általa megismert ördögi tervet Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke hazugságnak nevezte azt is, hogy az is, hogy képviselőik ne vállalnának felelősséget a közgyűlésben. Mint ismertette, két tanácsnokot is jelölnek: egyikük az esélyegyenlőségért és az akadálymentesítésért, a másikuk pedig a transzparenciáért, a szerződések átvilágításáért lenne felelős. Megismételte, amit korábban is nyilatkozott, hogy valódi felelősséget csak úgy lehet vállalni, ha valódi jogkörei vannak a képviselőknek és nem a főpolgármesterhez van telepítve minden jog- és hatáskör. Magyar Péter azt is Karácsony Gergely szemére vetette, hogy egy egész nyara volt arra, hogy összeállítson egy kompromisszumos működési modellt, ehelyett – ahogy fogalmazott – inkább a felelősséghárító és az új erőt besározni kívánó kommunikáción dolgoztak a Gyurcsány-kormány másik megbízható szereplőjével, Gál J. Zoltánnal.

Vitézy Dávid sem tűrte tovább csendben, hogy a főpolgármester-választáson néhány hónappal ezelőtti riválisa, aki, ahogy hangsúlyozta, 0,04 százalékkal végzett előtte, miket mondott róla. – Kizárólag panaszkodik, másokra mutogat, valótlanságokat állít és persze a Gyurcsány-kormányból hozott szövetségeseinek átmentéséhez ragaszkodik. Csak egy dologról nem beszélt: Budapestről – hangsúlyozta az Orbán-kormány egykori közlekedési államtitkára, aki keddtől hivatalosan is a Főváros Közgyűlés képviselője, két másik társával együtt.

Vitézy Dávid, akit Szentkirályi Alexandra visszaléptetése után az LMP és a róla elnevezett civil szervezet jelöltjeként a Fidesz is támogatott, hosszasan, öt pontban reagált. Leszögezte: „A választók Karácsony Gergelyt kisebbségbe szorították a Fővárosi Közgyűlésben, a saját listája az eddigi 18 helyett csak 7 képviselőt ad a 33-ból. Ezzel az új helyzettel a főpolgármester képtelen szembe nézni, az új fővárosi szereplőkkel meg sem próbálta kialakítani az együttműködést, ehelyett ragaszkodik a régi baloldali szövetségeseihez, és a szoci háttérembereihez.” A vele, illetve Magyar Péterrel folytatott tárgyalásokkal szerinte Karácsony Gergelynek, aki hónapokig semmit sem tett, egyetlen célja volt: megint eljátszani az áldozatot.

– Nem jelentkeztem főpolgármester-helyettesnek. Sőt, Karácsony Gergelynek a kampányban elkövetett hazugságai, személyeskedő, becsmérlő mondatai, 5 év kudarcos városvezetési teljesítménye után erősen el kellett gondolkodnom azon, hogy egyáltalán beszélni van-e értelme erről a felkérésről vele – emelte ki Vitézy Dávid, aki nem tagadta, több feltétel megvalósulása esetén lenne Karácsony Gergely helyettese, de csak a szakmai munka érdekli, miközben a főpolgármester ugyanazt a pártpolitikai csatateret akarja újra és újra létrehozni. – Az interjúban ő maga buktatta le, hogy szemfényvesztés az a javaslata is, amely szerint pályázaton, szakmai alapon fogják kiválasztani a cégek vezetőit, amikor odaígérte a felügyelőbizottsági helyek egy részét a Fidesznek – és gondolom a háttérben ugyanígy a DK-nak és az MSZP-nek is – tette hozzá a fővárosi képviselő. Vitézy Dávid zsarolásról ugyan nem számolt be, de elmondta: neki „már a legnagyobb budapesti cégek felügyeletét és konkrét cégvezetők leváltását ajánlgatta”.