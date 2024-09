- Hadházy Ákos megtalálta Orbán Viktor családjának másik két házát Felcsúton

család;Orbán Viktor;Felcsút;Hadházy Ákos;

2024-09-30 11:12:00 CEST

„Nemcsak a felcsúti stadion mellett álló, jól ismert házat vették meg, hanem az utcában a két következő házat is” - írta egy hétfői Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő épp egy külföldi újságírót kalauzolt el, amikor a felfedezést tette. A stadion melletti, ismert dísznyaraló Lévai Anikóé. A tulajdoni lapok szerint azonban Orbán Viktor édesapja még 2010-ben megvette az eggyel további, a miniszterelnök pedig 2013-ban a közvetlen szomszédos rozzant másikat. Előbbit már lebontották, de a gyerek viskója még áll - tette hozzá.

A politikus szerint a helyszín még ennél is bizarrabb, mivel a viskó hátsó kertjét összenyitották az eddig meglevő nyaraló kertjével, majd hatalmas tájrendezéssel és kertépítéssel egy több, mint fél hektáros, teraszos elrendezésű elegáns parkot alakítottak ki filagóriával a tetején. A lebontott ház helyén ugyanazok a méregdrága bazalt kockakövek vannak felhalmozva, amiből Hatvanpuszta útjai is készültek, így várhatóan lesz ott egy szép kocsibeálló is - ismertette. Posztját azzal zárta, hogy Orbánéknak nem kell füvet nyírni, mivel három „kertészcseléd” gondoskodik erről. „Úgy tűnik, nem tudják, mit kezdjenek a pénzünkkel... Hatvanpuszta túl kicsi lett vagy megmaradt egy kis anyag, és fel kellett használni” - fűzte hozzá.